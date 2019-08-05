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殲-10C裝渦扇-10試飛　中國可能不再訂俄製航發

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▲殲-10C戰機出廠試飛。（圖／翻攝自新浪）

▲殲-10C戰機出廠試飛。（圖／翻攝自新浪）

記者吳宛霖／綜合報導

中國的殲-10C戰機最新出廠試飛照片中顯示，發動機已不是原本的俄製黑色尾噴管AL31F，而是中國國產渦扇-10 「太行發動機」。外媒猜測由於AL-31F系列發動機的生產質量日漸低落，因此中國決定停止採購，之後生產的殲-10C戰機將全部採用渦扇-10太行發動機。

綜合媒體報導，中國航空發動機集團專職型號總師、瀋陽發動機研究所總設計師劉永泉在去年透露太行發動機單發改型的研製情況，提出加強發動機自身能力，透過先進氣動和結構設計技術提升性能，並針對單發飛機風險高，採用適應單發飛機要求的相關重件控制及故障模式對策。

早期的渦扇-10太行發動機是中國殲-10戰鬥機配套研製，但由於新機配新發動機的風險過高，殲-10戰鬥機最終採用俄羅斯生產的AL-31發動機，經多年的大批生產和改進，性能趨為穩定成熟，比當時的渦扇-10更適合單發戰機裝備；渦扇-10的裝備對象則變成雙發的國產殲-11B戰鬥機。

▲殲-10C戰機的發動機已不是原本的俄製黑色尾噴管AL31F，而是中國國產渦扇-10太行發動機。（圖／翻攝自新浪）

▲殲-10C戰機裝載中國國產渦扇-10太行發動機。（圖／翻攝自新浪）

俄羅斯軍事觀察網曾發表《殲-10C戰機令西方飛機公司頭疼》，作者葉夫根尼•達曼采夫表示，殲-10C戰機可歸入第4++代戰鬥機行列，在與美國F22戰機較量中，3架殲-10C戰機可抵得上一架F22戰機。殲-10C裝有新型有源相控陣雷達（AESA），探測能力提升，並裝備新型前視紅外系統、機載電子對抗系統及機載自衛系統，具有部分匿蹤能力，並在機背、垂直尾翼等增加天線，提升戰場感知能力和生存能力。

2014年發布的《航空安全與裝備維修技術——航空安全與裝備維修技術學術研討會論文集》中顯示，殲-10戰鬥機事故中的主要原因可能是AL-31FN發動機出問題，「據統計，2005至2013年，我軍某型新機列裝後累計發生數十起因主軸承損傷導致的發動機嚴重故障並報廢，多次空中停車和數起二等重大飛行事故，或飛機迫降直接經濟損失數十億元。」另外，蘇-30MKI戰鬥機的最大買家印度軍方在2017年表示，AL-31發動機經常發生引擎空中熄火和發動機故障，導致目前只有一半的蘇-30MKI戰鬥機處於可用狀態。

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關鍵字：殲-10C,試飛,渦扇-10,太行發動機,大陸軍武,AL31F,葉夫根尼•達曼采夫,蘇-30MKI

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