竹科技術員「臉書網釣」　爸爸崩潰...小四女手機竟有自拍裸照　

▲張男透過臉書聯絡上女童，引誘女童拍攝裸露下體及自慰影片。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

竹科一名患有輕度智障的張姓技術員，利用臉書蒐集未滿14歲女童的裸照，更要求對方自拍鹹濕照傳回供他欣賞，還問女童「有沒有摳穴的新影片？」、「跟別人打砲了嗎？」，新竹地院依引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，判刑2年。

判決書指出，竹科張姓技術員在2017年8月透過臉書，截取13歲女童露胸 4連拍的照片，張男透過臉書聯絡上女童，與她開始聊天後，竟問她「哥哥想看你的胸部」、「我可以看影片嗎？」、「想看你拍影片給我看，可以嗎？」、「想看你的奶」、「有沒有摳穴的新影片？」、「跟別人打砲了嗎？」、「我可以看影片嗎？那個下面的」、「奶」、「要我說，你的東西在網路瘋傳嗎？」等引誘女童拍攝裸露下體及自慰影片，遭女童拒絕而未遂。

張男再透過臉書於2018年12月間，找到另外一名剛滿10歲的女童，以同樣手法引誘女童拍攝裸照得逞。不過，事後女童父親找到女兒手機內存有猥褻圖片，才報警逮狼。

法官審酌，張男明知被害女童均未滿14歲，為滿足自身好奇及慾望，而引誘2名女童自拍裸照，所為嚴重危害2女身心健全發展，念及張男犯後始終坦認犯行，並積極與2人和解，犯後態度尚稱良好，且張男其為邊緣智能，而語文理解指數分數為63，屬於輕度智障，對於現實生活中的社交活動較為困難，才選擇網路交友方式。

最後法官依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，並應依附件所示和解內容履行。

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