颱風「利奇馬」最快下半天生成　2分歧路徑出爐...可能西修大接近

▲位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快下半天生成颱風利奇馬。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第9號颱風「利奇馬」最快下半天生成！氣象局指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來將增強成颱風，在7日之前將緩慢往北移動，8、9日相對距離台灣最近，屆時要視太平洋高壓強弱來決定離台灣的遠近。

氣象預報員張承傳表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓將增強成第9號颱風「利奇馬」，快的話今天下半天就會生成，慢的話則為明天上半天。未來動向部分，在7日之前將緩慢往北移動，之後北邊高壓增強，方向上會轉偏西北，8、9日相對距離台灣最近，但屆時要視高壓強弱，來決定北上時候離台灣的遠近。

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此外，太平洋海面上許多熱帶系統蠢蠢欲動，張承傳說，目前南海有一個低壓，未來有機會發展，在關島附近預計也會有一個擾動發展，氣象局將持續觀察。

▲太平洋海面上低氣壓蠢動，都有發展增強機會。（圖／中央氣象局）

未來一周天氣型態，在7日之前天氣以多雲到晴為主，南部及中部以北山區要留意午後雷陣雨發生，雨勢會稍大，東半部吹偏東風，也要留意會有局部短暫陣雨。

8、9日，颱風離台灣相對較近，風向會轉偏東北風，海面水氣增多，迎風面北部、東半部會有局部雨，中南部則要注意午後雷陣雨。到了9日下半天到10日，屆時隨著颱風北上，到時候中南部也會有局部短暫陣雨發生。

▲準利奇馬颱風未來路徑會有多接近台灣，是下周關注重點。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風天氣論壇｜天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風天氣論壇｜天氣特急」則指出，根據歐美的主流電腦數值，目前菲東的準利奇馬颱風有往西修正的趨勢，雖然最終變數仍高，但可以確定它將是下周重點，可能進來，也可能安全下莊，就是必須嚴加觀察。



整體看來，準利奇馬會北上的大格局依舊不變，問題只差在北上的過程，離台灣到底多近？這點，得看太平洋高壓臉色，同時也是現在預報變數、分歧最大的地方。



至於，準利奇馬未來的強度，因為它範圍廣大，整合會很需要時間，加上台灣東邊的環境只能說尚可，雖然上到中颱應該沒啥問題，但巔峰稍微受限。



另外，今年第8號颱風范斯高，預計周二侵襲日本九州，隨即轉向韓國，因此下周間要前往日韓的粉絲，還是要稍微注意。