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巴克禮公園5日上午開園　民眾遊憩仍請做好防蚊措施才能快樂出遊！

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▲.巴克禮公園小松鼠，正等待民眾的再次造訪，登革熱防治中心全力防治疫情下，仍請市民要注意防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲.巴克禮公園小松鼠，正等待民眾的再次造訪，登革熱防治中心全力防治疫情下，仍請市民要注意防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

景觀優美的巴克禮公園休園防疫兩週後，終於在8月5日上午8時開園，即將要再一次與民眾邂逅，登革熱防治中心全力防治疫情下，仍請市民要注意防蚊措施。

登革熱防治中心，請民眾前往公園或流行地區時需做好防蚊措施，於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑；目前衛生福利部核准含有DEET之防蚊藥劑，產品上印有「衛部（署）藥製字」或「衛部（內衛）成製字」等許可證字號，可直接塗抹噴灑於人體皮膚；而行政院環境保護署（以下簡稱環保署）核准之防蚊藥劑，產品上印有「環署衛製字」或「環署衛輸字」等許可證字號，由於環保署核可的防蚊藥劑，有些屬於「環境衛生用藥」，因此須留意說明書上的說明及注意事項，要注意是否加註說明「得使用於人體裸露之皮膚」或「本產品不可噴灑於皮膚或衣物上」。

▲.巴克禮公園小松鼠，正等待民眾的再次造訪，登革熱防治中心全力防治疫情下，仍請市民要注意防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上述政府主管機關核可的防蚊藥劑，依照所含安全有效化學成分的不同，分為二類，一類是含有diethyltoluamide/DEET（待乙妥/敵避）的防蚊藥劑，另一類含有picaridin（派卡瑞丁），這兩類防蚊藥劑皆可有效達到防蚊效果。其中環保署核准含有DEET的「環境衛生用藥」，可噴灑於居家環境如紗窗、紗門上，或於戶外登山、露營時，噴灑於帳篷，避免蚊蟲跟隨進入，達到防蚊效果，但應避免噴灑於皮膚、衣物上。另外，環保署核可含picaridin（派卡瑞丁）的防蚊藥劑，可直接塗抹噴灑於人體皮膚。

在戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲外，亦可使用防蚊藥品，並建議噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以預防蚊蟲叮咬。防蚊藥品中DEET或picaridin的濃度與藥效並無直接關係，而是與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，則建議應要補擦。

▲.巴克禮公園小松鼠，正等待民眾的再次造訪，登革熱防治中心全力防治疫情下，仍請市民要注意防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防治登革熱的不二法門就是孳生源清除，惟有清除積水容器才能杜絶病媒蚊孳生。疫情持續期間，若有發燒等疑似症狀民眾皆可前往衛生所抽血，也可前往醫療院所就醫，以利及早發現疑似個案早期遏止疫情。

登革熱防治中心籲請民眾整理家園，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器，且勿隨意丟棄飲料杯等廢棄積水容器，才能避免因容器積水導致孳生病媒蚊。

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關鍵字：巴克禮公園,開園,防蚊

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