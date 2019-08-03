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荷蘭禁止公共場所穿戴罩袍　阿姆斯特丹女市長拒絕執法

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▲ 伊斯蘭教女性時常身穿布卡傳統服飾罩袍。（圖／達志影像／美聯社）

▲該法規不適用在街上穿戴面部遮蔽物的人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

荷蘭「禁穿罩袍」（Burqa）法令於1日開始生效，禁止人們在學校、醫院、政府大樓、大眾運輸工具等公共場合穿著罩袍、面紗和其他面部遮蓋物，違者將被處以150歐元（約新台幣5200元）罰款。對此，阿姆斯特丹女市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）公開表示，她的政府團隊不打算執行禁令。

據CNN報導，該法令禁止人們在公共場合穿戴面紗、全罩式安全帽和滑雪面罩，還允許每個人行使「公民逮捕權」（citizen's arrest），將違令者拘捕；不過，該法規不適用在街上穿戴面部遮蔽物的人。

警方表示，政府機關或公共運輸的工作者有責任協助執行這項法令，若是看到那些藐視禁令者，必須要求他們取下面罩或離開原地。

▲▼丹麥下令禁止在公眾場合穿遮住臉部的服裝，包含穆斯林女性穿的「布卡」（burqa）或「尼卡布」（Niqab）。（圖／路透社）

▲禁止人們在一些公共場合穿著罩袍、面紗和其他所有面部遮蓋物。（圖／路透社）

對此，荷蘭大學醫學中心聯合會（the Dutch Federation of University Medical Centers）表示，「醫院不應該執行這項禁令，但這取決於警察和司法機構。」公共運輸的行業代表也透露，並不會執行禁令，「擔心如果被要求協助警方，服務將會受到影響。」

有部分反對者批評，這項法律可能會阻止一些婦女進入包括學校在內的公共場所，這不僅歧視穆斯林女性，也侵犯了宗教自由。不過，荷蘭政府強調法令不是針對伊斯蘭教，只是為了確保及提高某些地區的安全性。

▲阿姆斯特丹女市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）表示她的政府團隊不打算執行禁令。（圖／美聯社）

▲阿姆斯特丹女市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）表示她的政府團隊不打算執行禁令。（圖／美聯社）

荷蘭部分官員私下透露，不會優先考慮或執行這項法令。阿姆斯特丹女市長霍爾斯瑪則公開宣示，她的政府團隊不打算執行禁令。據了解，荷蘭政府於去年6月通過禁令，加入了其他擁有相關法律的國家，包括法國、德國、比利時和丹麥。

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關鍵字：罩袍,伊斯蘭教,公共場所,荷蘭,公民逮捕權,宗教自由

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