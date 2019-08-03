退黨後首度與邱顯智同台　林昶佐哽咽：還是有一點難過

▲時代力量信義南松山立法委員候選人陳雨凡競選辦公室開幕茶會；宣布退黨的林昶佐首度跟黨主席邱顯智同台。（圖／記者葉南州攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委參選人陳雨凡3日下午舉辦競選辦公室開幕茶會，包括時代力量黨主席邱顯智、立委林昶佐都到場力挺，這也是林昶佐宣布退黨後首度與邱顯智同台。林昶佐受訪時表示，看到主席還是有一點難過，尤其是創黨的過程都還歷歷在目，所以不太敢打開邱顯智傳給他的訊息，因為他必須非常堅定黨的路線與怎麼樣促成團結抗中，「不能說忍不住開了主席的訊息就心軟」，自己必須要堅定、不能被這些情緒給影響。

陳雨凡3日下午於信義區舉辦競選辦公室開幕茶會，除了邱顯智與林昶佐，時代力量台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬、林亮君特助吳崢、時代力量高雄市議員黃捷、時代力量雲林縣議員廖育賢、台北市議員苗博雅等人都到場支持，時代力量立委洪慈庸人雖在台中沒有到場，不過也預錄了影片給予祝福。

林昶佐表示，他知道主席很辛苦，也聽到邱顯智過幾天要跟民進黨主席卓榮泰碰面，他建議時代力量還是要趕快確定佈局的原則，不要太發散，一旦確立團結抗中的原則之後，接著如何在每一個選區提出人選一對一對決國民黨就會談得很快，如果談的原則不明或是很發散，他擔心會跟過去這段時間一樣，很難繼續談下去。



林昶佐認為，如果能夠團結推出最強的後選人，就沒有禮讓不禮讓的問題，政黨之間應該尊重彼此的獨立性，既然決定要共推最強候選人，就不要再用禮讓、小綠的這些名詞，會讓政黨彼此之間的定位造成內部不同的理解，而自己在兩邊都有朋友，雙方若是遇到什麼困境他都願意協助。

講到激動處，林昶佐也一度哽咽，表示看到主席還是有一點難過，尤其是創黨的過程都還歷歷在目，所以不太敢打開邱顯智傳給他的訊息，因為他必須非常堅定黨的路線與怎麼樣促成團結抗中，「不能說忍不住開了主席的訊息就心軟」，自己必須要堅定、不能被這些情緒給影響。

林昶佐說，他現在的心情沒辦法打開主席傳給他的訊息，自己也會再觀察怎麼樣達到團結抗中、推出一對一戰將的原則，到底有沒有辦法被時代力量真正接受，對於這點他還是抱持著正面期待。

▲林昶佐接受媒體訪問。（圖／記者葉南州攝）