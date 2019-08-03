女兒結婚從簡…媽媽堅持「不辦會後悔！」　意外釣出背後秘密

▲女網友媽媽堅持要妹妹辦婚禮，意外釣出媽媽收在心裡已久的秘密。（圖／Pixabay）

實習記者陳樂怡／綜合報導

一名女網友日前在Dcard上 PO文，以「老母說不辦婚禮會後悔」為題，表示自己的妹妹原本打算結婚一切從簡，卻因父母堅持辦正式的婚宴，而無奈妥協。在原PO與媽媽的一番辯論下，竟釣出媽媽收在心裡已久的秘密。

請繼續往下閱讀...

▲女網友在PO文中表示，現在的人結婚以簡單為主，有個公證人加上臉書公告，而媽媽卻堅持不辦婚宴的婚姻，女生回憶起一定會後悔。(圖／翻攝自Dcard)

女網友在PO文中表示，結婚就算沒辦婚禮也不代表不幸福，還說現在的人結婚以簡單為主，有個公證人加上臉書公告，符合現在簡單又效率的生活節奏，而媽媽卻堅持不辦婚宴的婚姻，還說「妳們將來回想起來一定會後悔！」

媽媽的「不辦婚禮會後悔」論，惹來原PO的不解和疑惑。原PO說結婚的人是妹妹，怎麼能篤定她會後悔，還反過來問媽媽，是否還記得自己當年婚禮的事。結果，媽媽突然一句回應「會啊，我現在回想起來，好後悔嫁給妳爸！」瞬間，讓女兒傻眼了。

帖文才PO一天，立刻登上熱門，隨即吸引不少網友紛紛留言說「妳媽撿到核彈嗎」、「原來辦與不辦都後悔」、「爸爸表示無言」原PO沒想到，原來，最後悔的人是媽媽，難怪她要一再強調，還用過來人的身份告訴女兒，結婚可能是一件「後悔」的事。