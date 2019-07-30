「擠福菜、集福氣」　400位老人小孩同樂！象徵客家文化傳承

▲超過400位苗栗鄉親，不分老少齊聚一堂，共同體驗客家文化「擠福菜」，象徵為老人集福氣。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣農會結合頭份市農會及市公所等單位，30日上午舉辦陪伴老人集福氣活動，邀集全縣17個鄉鎮市及地區農會的四健指導員及青少年會員，陪同長輩擠福菜、集福氣，傳承客家美食與勤儉美德，會場湧入近400人參加，場面熱鬧滾滾。

副縣長鄧桂菊表示，童年就跟著家人一起採收芥菜、踩福菜、醃製酸菜等農事，這項活動不僅讓她憶起兒時童趣，更要肯定主辦和協辦單位傳承先民的智慧與文化，尤其結合四健會和社區民眾共同參與，與縣長徐耀昌倡導創新、求變、接地氣的施政方向完全契合，可以為農業和觀光政策挹注創新思維。

▲長輩們也挽起袖子，回味從前擠福菜的製作方式。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份市農會總幹事陳貴生表示，福菜是客家地區春節期間的傳統美食之一，它是從種植田裡的芥菜採收後，經過曝曬、醃製等多項流程，進而有了酸菜、福菜及梅干菜等農產品，也象徵客家族群利用這些製程延長保存及食用期限的克勤克儉精神。

陳貴生說，現在有不少青少年很少接觸這些傳統事物，希望藉這項農事活動讓他們與長輩有密切互動，傳承客家美味與敬老美德。現場入手一支空瓶，由長輩指導擠福菜要領，也象徵為老人家「集福氣」、延年益壽。