　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「擠福菜、集福氣」　400位老人小孩同樂！象徵客家文化傳承

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲超過300位苗栗鄉親，不分老少齊聚一堂，共同體驗客家文化「擠福菜」，象徵為老人集福氣。 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲超過400位苗栗鄉親，不分老少齊聚一堂，共同體驗客家文化「擠福菜」，象徵為老人集福氣。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣農會結合頭份市農會及市公所等單位，30日上午舉辦陪伴老人集福氣活動，邀集全縣17個鄉鎮市及地區農會的四健指導員及青少年會員，陪同長輩擠福菜、集福氣，傳承客家美食與勤儉美德，會場湧入近400人參加，場面熱鬧滾滾。

副縣長鄧桂菊表示，童年就跟著家人一起採收芥菜、踩福菜、醃製酸菜等農事，這項活動不僅讓她憶起兒時童趣，更要肯定主辦和協辦單位傳承先民的智慧與文化，尤其結合四健會和社區民眾共同參與，與縣長徐耀昌倡導創新、求變、接地氣的施政方向完全契合，可以為農業和觀光政策挹注創新思維。

▲長輩們也挽起袖子，回味從前擠福菜的製作方式。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲長輩們也挽起袖子，回味從前擠福菜的製作方式。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份市農會總幹事陳貴生表示，福菜是客家地區春節期間的傳統美食之一，它是從種植田裡的芥菜採收後，經過曝曬、醃製等多項流程，進而有了酸菜、福菜及梅干菜等農產品，也象徵客家族群利用這些製程延長保存及食用期限的克勤克儉精神。

陳貴生說，現在有不少青少年很少接觸這些傳統事物，希望藉這項農事活動讓他們與長輩有密切互動，傳承客家美味與敬老美德。現場入手一支空瓶，由長輩指導擠福菜要領，也象徵為老人家「集福氣」、延年益壽。

ET快訊
拿10歲女孩照片「訂做矽膠娃娃」！菁英男帶老婆取貨　開箱竟淚
摳乳房粉刺！20歲比基尼妹「爆長3X3cm膿塊」要切開　媽一
吃館長鞭腿11下！吃屎哥「血便」就醫　傷勢情況曝光

關鍵字：苗栗,擠福菜,文化傳承

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男連環車禍雙腿截斷拔管亡　關鍵廂型車曝光！落跑駕駛「找到了」

「狗比人純潔！」夫妻無視警告帶毛孩游湖…開地圖砲狂嗆台東人

布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」　萬把火炬齊燃驅鬼求平安

價美物廉做愛心　黃偉哲：集愛挺庇護有情過中秋

大林樂齡課程師資具水準　彰縣樂齡團隊專程南下取經

桃園航空城推動延宕20多年　邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」

嘉義火車站站前號誌共桿工程　解決路口桿柱雜亂現象

嘉大山海希望工程實務化　植物經濟助偏鄉小校

「擠福菜、集福氣」　400位老人小孩同樂！象徵客家文化傳承

台版撒哈拉美景在桃園　草漯沙丘地景公園動工

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

男連環車禍雙腿截斷拔管亡　關鍵廂型車曝光！落跑駕駛「找到了」

「狗比人純潔！」夫妻無視警告帶毛孩游湖…開地圖砲狂嗆台東人

布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」　萬把火炬齊燃驅鬼求平安

價美物廉做愛心　黃偉哲：集愛挺庇護有情過中秋

大林樂齡課程師資具水準　彰縣樂齡團隊專程南下取經

桃園航空城推動延宕20多年　邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」

嘉義火車站站前號誌共桿工程　解決路口桿柱雜亂現象

嘉大山海希望工程實務化　植物經濟助偏鄉小校

「擠福菜、集福氣」　400位老人小孩同樂！象徵客家文化傳承

台版撒哈拉美景在桃園　草漯沙丘地景公園動工

大葉鄧志堅研究漂浮水泥　世界「最輕」還能當環保消音器

聯發科宣示實力　首推專攻手遊晶片Helio G90　

羅志祥40歲了！　木村拓哉「驚喜舉動」…網陪哭：哥圓滿了

詹江村控館屎之戰「私鬥」　館長怒嗆：講錯不道歉「你是男人嗎？」

中職／味全龍簽下南華6位球員　1日舉辦加盟記者會

男連環車禍雙腿截斷拔管亡　關鍵廂型車曝光！落跑駕駛「找到了」

純網銀來勢洶洶..實體銀行會消失？　專家提3大點「短期內不會」

「狗比人純潔！」夫妻無視警告帶毛孩游湖…開地圖砲狂嗆台東人

快訊／近千人夜圍葵涌警署　警方施放「胡椒噴霧」驅趕更一度舉槍

她為3汪造夢幻豪宅…坐擁花台、超大廳　網看呆：比我家還高級

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

地方熱門新聞

淡水國賓影城插旗！千人排5小時..

韓國瑜8/3桃園行程微調　爭取..

雲林旅遊大使第一名林亭翰　老爸..

救貓救狗不稀奇　救馬倒是頭一遭

拚2020年底前通車！台中市民..

他家門口自劃3車格　遭鄰居霸佔..

22K徵才　苗「毒衛中心」挨轟

屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持..

苗縣小一新生「三劑疫苗」逾千人..

花壇8車破輪消風　小螺絲釘害的

阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土

嘉義鐵路高架化通過待政院核定

傷者雙腿截斷拔管亡　落跑駕駛「..

林管處盼吸收台灣野人為「山老鼠..

更多熱門

相關新聞

西裝男「整夜趴睡超商」　追出父子吵架失和

苗栗羅男因與父吵架，竟負氣離家到台中打拼，雖找到KTV服務生職位，但因未到領薪日加上錢用完了，只好夜宿超商，店員見他行徑怪異便報警，警循線找到羅父，未料2人相見時都還在生悶氣，都當作不認識對方，警方只好當和事佬，相勸「父子失和最終都會抱憾」，最終讓父子了解彼此想法，化解雙方衝突。

苗栗工地驚見「女焦屍」！工人嚇報案

劈腿女：我的拉鍊在這　他被告性侵判無罪

險被假堂弟騙3萬元　行員識破阻詐

轎車起火燃燒　駕駛疑酒駕落跑

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

7號颱「薇帕」最快周三生成！周四變天

更多

最夯影音

更多

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面