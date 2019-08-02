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北橫公路台7線32.5K榮華路段　持續發生小規模坍方

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▲北橫榮華路段，持續發生小規模坍方。（圖／公路總局一工處提供）

▲北橫榮華路段，持續發生小規模坍方。（圖／公路總局一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園復興區北橫公路台7線32.5K榮華路段，2日再度發生小規模坍方。公路總局第一區養護工程處表示，目前雖全力搶修中，但因持續零星落石，基於用路人安全考量，原定開放戒護通行臨時取消，請車輛改行替代道路，呼籲欲上山民眾，留意開放的通行時段。

針對榮華路段的上邊坡地質極不穩定，復興區公所研判，係因復興山區午後都有大雨，研判山區土壤水分高又不容易很快排水，才會造土石流成坍方，而此次坍方情形比過去嚴重許多，加上該段路因為地形狹窄施工不容易，地方希望公路總局能用有效的工法改善坍方問題。▲北橫榮華路段，持續發生小規模坍方。（圖／公路總局一工處提供）

▲北橫榮華路段，持續發生小規模坍方，改道路線圖。（圖／公路總局一工處提供）

復興區公所也呼籲遊客不要上到高義這邊，宜蘭方向過來的人車也會在華陵以上通知折返。公路總局第一區養護工程處指出，復興區北橫公路台7線32.5K榮華路段，因該路段的上邊坡地質極不穩定，自7月28日搶通至今，仍有多次零星落石，現場保全於23k及45k設立遠端管制點，宣導用路人提早改道，改道路線圖詳如附圖。▲北橫榮華路段，持續發生小規模坍方。（圖／公路總局一工處提供）

▲北橫榮華路段，持續發生小規模坍方。（圖／公路總局一工處提供）

另外，請用路人非必要勿進入災害路段。開放戒護通行時段，請依照現場管制人員指揮行駛，以維行車安全。

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關鍵字：北橫公路,榮華段,坍方

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