大片山壁宛如被炸開瞬間崩塌　台七線32.5公里處嚴重坍方

記者楊淑媛／桃園報導

太可怕了！一大片山壁如同被炸開般，瞬間崩塌下來！桃園復興區臺七線32.5公里處，28日上午7時許，發生面積約200平方公尺的大片山壁，瞬間崩塌下來，造成台七線交通雙向中斷，無法通行。大溪警分局榮華派出所，已派人於兩端警戒及疏導管制，由於，仍有持續零星坍方，警方呼籲欲行駛該路段的用路人請提前改道，注意行車安全。

▲桃園復興區臺七線32.5公里處，嚴重坍方。（圖／大溪警分局提供）

▲▼桃園復興區臺七線32.5公里處，嚴重坍方。（圖／大溪警分局提供）

復興區公所表示，這幾天復興山區午後都有大雨，研判山區土壤水分高又不容易很快排水，才會造土石流成坍方，之前也有一次，但是沒有這次大，儘管這段路因為地形狹窄施工不容易，仍希望公路總局能用有效的工法改善坍方問題。同時，呼籲遊客不要上到高義這邊，宜蘭方向過來的人車也會在華陵以上通知折返。

▲桃園復興區臺七線32.5公里處，嚴重坍方。（圖／大溪警分局提供）

公路總局復興工務段表示，坍方現場在復興區榮華橋附近，坍方落石造成交通雙向阻斷，幸無人車傷亡，第一區養護工程處已派員清除落石中，請用路人提早改道或於現場耐心等候，預計午後可先恢復單線雙向通行。最新道路通阻情形請上公路總局省道即時路況系統，或利用公路總局省道即時路況APP查詢。