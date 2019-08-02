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治縣成績受各界好評　徐榛蔚榮獲文化大學傑出校友

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▲中國文化大學校友總會理事長黃有良頒發傑出校友榮銜給花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中國文化大學校友總會理事長黃有良頒發傑出校友榮銜給花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中國文化大學校友總會理事長黃有良等一行20人2日拜會花蓮縣長徐榛蔚並頒發傑出校友榮銜給徐榛蔚，雙方暢談國際學術研討會、音樂及藝術文化、觀光產業及花蓮聯外交通等議題，相談甚歡。徐榛蔚期許借重文化大學前輩建築、戲劇、美術、音樂等實務經驗，將花蓮打造成富有人文藝術的國際觀光都會城市。

文化大學校友總會理事長黃有良表示，徐榛蔚縣長是文化大學音樂系畢業，縣政治理成績頗受好評，是文化大學的傑出校友。此次造訪花蓮，沿途所見美景及觀光活動，展現出花蓮的蓬勃商機，他認為花蓮的優質環境適合長者居住，長照安養產業發展可期，並建議聯外交通方面倘能加強改善，將進一步帶動花蓮的發展。

▲中國文化大學校友總會理事長黃有良頒發傑出校友榮銜給花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中國文化大學校友總會理事長黃有良等一行拜會花蓮縣長徐榛蔚。

徐榛蔚深表贊同黃有良理事長的建議，她指出，國父孫中山曾言：「人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨暢其流。」交通是經濟發展的命脈，縣府長期呼籲中央政府正視東部交通環境改善，為花蓮旅居在外的遊子提供安全回家的路。

海峽兩岸音樂交流協會理事長郭孟雍在會中致贈「花蓮頌」的詞曲予徐榛蔚縣長，此詞曲是由一位鹿耳門漁夫所作，由郭孟雍老師譜曲，描述花蓮的豐年祭、太魯閣七星潭的山海美景，曲風渾厚動人。郭孟雍將此曲版權特別致贈予花蓮縣政府，並期許日後作為代表花蓮的音樂劇上映，行銷花蓮在地人文薈萃之美。

中國文化大學是國內知名大學，歷屆校友人才輩出，一同造訪的校友們皆是社會各界菁英，在建築、藝文、化工、政治等方面皆有相當成就。

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