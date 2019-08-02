　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／林洲民婉拒柯文哲：不願列名不分區立委　也不會加入台民黨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林洲民。（圖／記者楊亞璇攝）

▲林洲民。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲1日大動作宣布籌組「台灣民眾黨」，首度對於2020年有明確的規劃，目標要率「柯家軍」搶進立院，而柯文哲與「台民黨」的立委提名名單，也成為外界關注焦點。對於柯文哲鎖定前都發局長林洲民列名不分區立委，林洲民2日出面表示，他認為自己不適合擔任監督者。

林洲民坦言，的確與柯陣營有接觸，對於參選意向「我認為我很適合做一個政策執行的推動者，如果要做一個政策的監督者，我覺得我並不稱職」，行使監督權，是個完全不一樣的做事方式，他並不稱職。

對於拒絕邀約是否與大巨蛋案、大彎北等案與柯文哲理念牴觸有關，林洲民則說，他的理念很清楚，大巨蛋堅持公共安全，「只要市府偏離這個風向，我的監督權就可以做得很好」，所以跟他是否接受擔任不分區立委的競選人無關。

林洲民表示，「柯市長是一個做事非常認真的人，那我相信他要組黨一定是經過深思熟慮，加油」。被問到若柯文哲親自拜訪？林洲民表示，「我其實滿想和柯市長親自討論大巨蛋案」其實從他離開市府後，一個禮拜內，副市長、秘書長、法務局長就代表市府來看他，「這點我了解柯市長有他做事情的考量」。

林洲民強調，「但是不分區立委這個事情，的確不是我的專長，我能夠把政策執行好」，2014-2018把公共住宅、公辦都更、都市計畫通盤檢討做得很好，大巨蛋的公共安全也監督得很好。與其做一個民意代表監督國政、監督市政，「我其實還是做我的政策推動者，我可以做得最順手、最稱職、最好」。

對於台灣民眾黨的理念，林洲民表示，他還在想蔣渭水醫師這件事情，「對我來講，台灣民眾黨、蔣渭水醫師都是我很尊崇的政策執行者以及理念追尋者，台灣民眾黨對他我講，至少到今天為止，我心中想的還是蔣渭水醫師、以及他所創立的台灣民眾黨」。不過，對於柯文哲是否利用這黨名蹭蔣渭水的提問，林洲民表示，柯文哲已經解釋得滿清楚了，「這一點我尊重他的解釋」。

針對自己是否入黨，林洲民表示，他是個做事情的人，在擬定政策方向上，柯文哲需要一個完全不一樣的專業跟思維，他自己整個專業人生培養、執行過程，並沒有走過這樣的歷練，「所以我認為我不適合加入任何一個黨」，但他認為任何人需要意見上的徵詢，他很願意在能力範圍內提供。

至於柯文哲大巨蛋都還沒處理好就做下一步政治規劃，林洲民表示，他不認為現在已經可以評斷沒把大巨蛋做好，因為正在進行中，只是滿可惜的，在過去六個月當中，遠雄從頭到尾只要執行遠雄自己的標準，遠雄不願意執行他在都發局長任內的公共安全標準，「不應該、不可以」。

ET快訊
《炮仔聲》王宇婕披婚紗嫁了！網看胸前火辣深V驚：身材也太好
獨／國安私菸涉案層級曝光：76人當中竟然有一名少將
25歲上班族「肚子脹一年」送醫竟患胃癌　真實原因讓他崩潰

關鍵字：台名黨,林洲民

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

第四座運動中心上梁年底完工　盧秀燕：感謝前2任市長努力

快訊／陳菊非特勤中心指揮體系　府：相信歷任總統府秘書長都清楚

經濟部發「特急件」清查時力立委　徐永明痛批：政治醜聞

快訊／林洲民婉拒柯文哲：不願列名不分區立委　也不會加入台民黨

獨／國安私菸涉案層級曝光：76人當中竟然有一名少將

「調查沒有中止」　邱國正下重手：涉案人員起碼記過以上

民政局創意KUSO幽默短片　新北里長也「超買」…高麗菜啦！

快訊／一張圖看國安局調查私菸流向：76人涉案﹑少校大戶買1037條

金管會開放純網銀多一家　國民黨團要求公布評審標準

攤商請喝茶要市長「降火氣」　韓國瑜自嘲：還以為是威士忌

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

第四座運動中心上梁年底完工　盧秀燕：感謝前2任市長努力

快訊／陳菊非特勤中心指揮體系　府：相信歷任總統府秘書長都清楚

經濟部發「特急件」清查時力立委　徐永明痛批：政治醜聞

快訊／林洲民婉拒柯文哲：不願列名不分區立委　也不會加入台民黨

獨／國安私菸涉案層級曝光：76人當中竟然有一名少將

「調查沒有中止」　邱國正下重手：涉案人員起碼記過以上

民政局創意KUSO幽默短片　新北里長也「超買」…高麗菜啦！

快訊／一張圖看國安局調查私菸流向：76人涉案﹑少校大戶買1037條

金管會開放純網銀多一家　國民黨團要求公布評審標準

攤商請喝茶要市長「降火氣」　韓國瑜自嘲：還以為是威士忌

第四座運動中心上梁年底完工　盧秀燕：感謝前2任市長努力

大人得更嚴重！醫授水痘「正確接種時機」...補打第二劑推這時

紅酒沾到白衣好囧！她1秒化解尷尬...時尚品牌直接相中

中職／富邦年輕土投竄起　鑼總：王建民帶來改變

台8線馬鞍壩百公斤巨石崩落　砸中轎車2男命大輕傷

台北貨櫃屋「神秘閱讀書房」　500本黑色封面「抽籤」與書相遇

和茵聲「聚少離多」還甜蜜嗎？　劉書宏自爆3段情史：互相支持很重要

掉進170度油鍋！爸媽心急幫脫衣...2歲女童「整片皮掉下來」狂哀號

ASICS頂級雙跑鞋新霸氣配色　提高效率跑得更遠更舒適

eBay控訴：亞馬遜員工非法偷挖優質賣家

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

李婉鈺：柯文哲＋郭台銘＋王金平..

去死韓粉開轟：外人憑什麼指責爸..

王金平：柯文哲組黨是希望代表中..

蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」..

被問愛情摩天輪進度　韓國瑜大暴..

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

美女財經專家胡采蘋：打柯不打昌

館長：台民黨敢收李婉鈺從今爾後..

韓國瑜斷言柯P組黨「他必參選」

「被閃光燈照很不舒服」　韓國瑜..

師父將助攻？　妙天：英雄所見略..

國安走私菸案「真相未明」　前外..

快訊／邱國正下重手：未來副局長..

李婉鈺願跟台民黨合作　拚台北立..

更多熱門

相關新聞

不分區立委尋亮點　柯營鎖定出走官員

台北市長柯文哲1日大動作宣布籌組「台灣民眾黨」，首度對於2020年有明確的規劃，目標要率「柯家軍」搶進立院；而柯文哲與「台民黨」的立委提名名單，也成為外界關注焦點。據了解，日前柯陣營曾低調拜訪前都發局長林洲民，徵詢列名不分區立委的意願。

大巨蛋增工項！林洲民：不宜施作

柯P強調大巨蛋復工無時間表　未達標就拖下去

報告大巨蛋　柯P嗆議員：就是要把我綁在議會

大巨蛋柯P專案報告　爆引用錯誤資訊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

華山想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影師

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動她

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面