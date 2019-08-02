快訊／林洲民婉拒柯文哲：不願列名不分區立委　也不會加入台民黨

▲林洲民。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲1日大動作宣布籌組「台灣民眾黨」，首度對於2020年有明確的規劃，目標要率「柯家軍」搶進立院，而柯文哲與「台民黨」的立委提名名單，也成為外界關注焦點。對於柯文哲鎖定前都發局長林洲民列名不分區立委，林洲民2日出面表示，他認為自己不適合擔任監督者。

林洲民坦言，的確與柯陣營有接觸，對於參選意向「我認為我很適合做一個政策執行的推動者，如果要做一個政策的監督者，我覺得我並不稱職」，行使監督權，是個完全不一樣的做事方式，他並不稱職。

對於拒絕邀約是否與大巨蛋案、大彎北等案與柯文哲理念牴觸有關，林洲民則說，他的理念很清楚，大巨蛋堅持公共安全，「只要市府偏離這個風向，我的監督權就可以做得很好」，所以跟他是否接受擔任不分區立委的競選人無關。

林洲民表示，「柯市長是一個做事非常認真的人，那我相信他要組黨一定是經過深思熟慮，加油」。被問到若柯文哲親自拜訪？林洲民表示，「我其實滿想和柯市長親自討論大巨蛋案」其實從他離開市府後，一個禮拜內，副市長、秘書長、法務局長就代表市府來看他，「這點我了解柯市長有他做事情的考量」。

林洲民強調，「但是不分區立委這個事情，的確不是我的專長，我能夠把政策執行好」，2014-2018把公共住宅、公辦都更、都市計畫通盤檢討做得很好，大巨蛋的公共安全也監督得很好。與其做一個民意代表監督國政、監督市政，「我其實還是做我的政策推動者，我可以做得最順手、最稱職、最好」。

對於台灣民眾黨的理念，林洲民表示，他還在想蔣渭水醫師這件事情，「對我來講，台灣民眾黨、蔣渭水醫師都是我很尊崇的政策執行者以及理念追尋者，台灣民眾黨對他我講，至少到今天為止，我心中想的還是蔣渭水醫師、以及他所創立的台灣民眾黨」。不過，對於柯文哲是否利用這黨名蹭蔣渭水的提問，林洲民表示，柯文哲已經解釋得滿清楚了，「這一點我尊重他的解釋」。

針對自己是否入黨，林洲民表示，他是個做事情的人，在擬定政策方向上，柯文哲需要一個完全不一樣的專業跟思維，他自己整個專業人生培養、執行過程，並沒有走過這樣的歷練，「所以我認為我不適合加入任何一個黨」，但他認為任何人需要意見上的徵詢，他很願意在能力範圍內提供。

至於柯文哲大巨蛋都還沒處理好就做下一步政治規劃，林洲民表示，他不認為現在已經可以評斷沒把大巨蛋做好，因為正在進行中，只是滿可惜的，在過去六個月當中，遠雄從頭到尾只要執行遠雄自己的標準，遠雄不願意執行他在都發局長任內的公共安全標準，「不應該、不可以」。