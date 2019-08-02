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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／南京發8200萬人民幣：鼓勵企業高薪聘「高人」

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▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲昔日大陸「鬼城逆襲」。（圖／翻攝自《中新網》）

《江蘇》：南京發8200萬人民幣：鼓勵企業「高薪」聘「高人」

南京市人才辦2日公佈，今年共給5千餘名科技產業人才兌現了8200萬元人民幣經濟貢獻獎金，是去年獎金的10倍。南京為發展創新型經濟，近年來大力度提供「真金白銀」支援企業招納海內外人才，鼓勵企業「高薪」聘「高人」。（中新網）

《雲南》：昔日大陸「鬼城逆襲」：「人氣」十足

昔日被列入中國5大「鬼城」之一的雲南昆明呈貢新城，曾經高樓林立卻人煙稀少，如今城區內「人氣」十足。昆明2003年把呈貢新城建設作為現代新昆明建設的突破口率先啟動，大拆大建持續了數年，空地上迅速「生長」出鱗次櫛比的高樓。（中新網）

《河北》：保定京津合作專案達455項 新材料產業受關注

第二屆創新驅動發展大會暨新材料技術大會8月1日至2日在河北保定舉辦。保定市委副書記閆繼紅在會上透露，保定市近年來積極對接京津，加快培育壯大新一代資訊技術、新材料、節能環保等新興產業，合作項目已達455項。（中新網）

《遼寧》：中國國際海洋牧場博覽會大連開幕

第二屆中國國際海洋牧場暨漁業新產品新技術博覽會2日在遼寧大連開幕。來自國內外海洋牧場相關的政府機構、科研院所、企事業單位等300餘家單位在展會上亮相，集中展示海洋牧場建設的最新成果。（中新社）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲山東發展農機社會化服務。（圖／翻攝自《中新網》）

《青海》：上半年累計新增減稅26億人民幣

青海省財政廳副廳長榮增彥2日在2019年減稅降費記者會上說，「減稅降費政策進一步減輕了企業負擔，增加了居民收入，對增強企業信心、培育發展新動能、穩定市場預期、穩定就業等發揮了重要作用。」（中新網）

《山東》：發展農機社會化服務 破農村「誰來種地」難題

山東將大力培育壯大農機專業戶、農機合作社、農機作業公司等各種形式的新型農機服務主體，創新農機服務機制，發展農機社會化服務，破解農村「請工難、用工貴」和「誰來種地、怎樣種地」難題。（中新網）

《內蒙古》：7月內蒙古煤炭價格略漲

內蒙古7月份全區動力煤坑口結算價格、電煤購進價格均略有上漲。近期大陸氣溫持續升高，耗煤量增加，預計8月份煤價或將小幅上漲。（新華社）

《北京》：2019北京夏季珠寶展今開幕

「2019北京夏季珠寶展」2日在北京開幕。本次展覽展位近500個，匯聚國內外近200家珠寶供應商，展品涵蓋鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠、翡翠等各類黃金珠寶、玉石首飾、專業設備等全產業鏈，時間是2日至6日。（中新網）

▼中國國際海洋牧場博覽會大連開幕。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

ET快訊
被問愛情摩天輪進度…韓國瑜暴怒連問5次「我什麼時候說過動工了
年收110萬養一家三口+房貸！國中老師縝密規劃「還能年存50

關鍵字：人才,新材料,中國國際海洋牧場博覽會,稅費

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