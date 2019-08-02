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運動省保費！外溢保單2019上半年大爆發　銷售一口氣成長逾13倍

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▲▼跑步,運動,健康。（圖／達志示意圖）

▲保險局從2016年6月推出「外溢保單」，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為。（示意圖／達志示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

運動省保費近年來越來越受歡迎！金管會保險局最新公布，今年前6月外溢保單銷售件數達1萬3,302件，足足比去年同期增加5.48倍，新契約保費則高達1.48億元，一口氣大幅成長13.39倍。

金管會目前已核准及備查8家壽險公司，共21張具外溢效果的保險商品，2019年上半年新契約銷售件數為1萬3,302件，較去年同期的2,051件，增加548%；初年度保費收入約1億4,855萬元，較去年同期的1,032萬元，增加1339%。

從保費來看，初入年度保費收入前3名的保險公司，依序為國泰人壽、難山人壽以及富邦人壽；不過若以件數相較，其中又以南山人壽排名第一，其餘二、三名則是國泰人壽的2款外溢保單包辦。

另外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司，共11張實物給付型保險商品，今年1至6月新契約銷售件數為8萬171件，較去年同期的7萬5,984件，增加6%；初年度保費收入約1,716萬元，較去年同期的2,200萬元，減少22%。

若以今年前6月保費收入前3大保險公司，第一名是國泰人壽，緊追在後的是富邦人壽，最後是台灣人壽；觀察初年度保費收入性質，醫療服務類型較去年同期大幅增加4,373件，不過由於是附加在旅平險上，保費只有年增133萬元，而殯葬服務類型及健康管理服務費則雙雙呈現衰退。

保險局自2016年6月開放保險公司承作「外溢保單」，只要是提供鼓勵機制，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為，以利健康促進正向效果的保單，就會歸類為外溢保單，目前市場上的外溢保單可以區分為健診減免保費、健走型、實物給付健診3大類。

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關鍵字：金管會,保險局,外溢保單,保險,運動,走路

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