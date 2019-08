▲Today at Apple免費音樂課程來了。(圖/Apple提供)

記者邱倢芯/綜合報導

還記得去年Apple聖誕廣告裡那首讓人聽了不禁微笑的歌《Come Out and Play》嗎?這首歌來自怪奇比莉,她以獨樹一格的音樂跟充滿個性的造型席捲全世界。現在喜歡怪奇比莉的粉絲們有福了!Apple Store推出 「Music Lab: Remix with Billie Eilish」音樂課程。

在課程中,參加者可以體驗到GarageBand的各樣音樂創作功能,並以怪奇比莉的歌曲 「you should see me in a crown」為藍本,創作屬於自己的Remix。這項音樂課程將於本周日8/4在全球每一間 Apple Store 推出。

除了怪奇比莉的Music Lab之外,還有「Music Lab: Remix with Madonna」;官方指出,Apple Store之後還會陸續推出更多以歌手的創作為主題的Remix音樂體驗。

Today at Apple課程開放給所有人,不需額外付費,只要人來,器材都會幫你準備好,對音樂創作有興趣的人千萬不要錯過這個機會!