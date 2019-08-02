陸古裝＋偶像劇「8月起禁播100天」　廣電總局祭禁令：慶祝建國70周年

▲娛樂性較強的古裝劇皆被禁播。（圖／翻攝自延禧攻略、如懿傳官方微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國家廣播電視總局近日發布通知指出，為了慶祝中國建國70周年，中央部門已甄選86部劇集，供全國各級電視台及各省級衛視選購及播出，並且自8月1日開始，展開為期100天的「百日展播」活動，期間所有「娛樂性較強」的古裝劇和偶像劇一律停播。

綜合陸媒報導，中共官方選定的86部電視劇名單包含《人民的選擇》、《可愛的中國》、《我愛你祖國》、《重慶談判》、《偉大的轉折》、《奮進的旋律》、《外交風雲》、《人民總理周恩來》、《國家孩子》等。廣電總局認為，這些劇集主題突出、題材豐富，聚焦中華民族站起來，著重反映新時代中國人民追求美好生活的生動實踐。

▼《可愛的中國》。（圖／翻攝自微博）

該局也要求全國各級電視台堅持講政治、顧大局，確實增強媒體陣地意識，展播期間不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，確保播出劇目與宣傳期整體氛圍互相協調。由於這個通知發布相當突然，許多電視台的古裝劇和偶像劇仍正在熱映中，究竟要讓這些電視劇全部停播，還是繼續播完目前尚未有解釋。

不少網友看完後都錯愕直呼「想看的戲沒啦！」、「只能上網看自己想看的了」、「幾乎都是愛國片…」、「天啊！不如播放國歌吧」、「只好看美劇了」、「還好我不怎麼看電視」、「這動作有點誇張」。也有網友指出，廣電總局禁播的是電視台播出的劇集，應該不包含網劇。短短幾天累積的評論數量就已經突破2萬，不久後這些訊息就全被封鎖隱藏。