陸廣電總局：對宮鬥劇、高片酬等問題　繼續保持高壓！

▲像《延禧攻略》這樣的宮鬥劇，未來在大陸恐怕很難看得到。（圖／八大）

大陸中心／綜合報導

中共廣電總局官網周四(11日)公布，廣電總局局長聶辰席3日前往轄下的電視劇司，展開「不忘初心、牢記使命」主題研討。 聶辰席表示，要緊扣慶祝中共建政70周年主軸，「確保推出一批精品」電視劇。

針對演員高片酬及宮鬥劇、翻拍劇、灌水劇等問題，則表示要「敢抓善管」、「始終保持高壓」。

這次研討聚焦在「電視劇高品質發展和慶祝新中國成立70周年重點電視劇創作規劃情況」主題。聶辰席聽取彙報，觀看展片，與審片專家和電視劇司幹部座談，深入瞭解情況。

聶辰席指出，總局「不忘初心、牢記使命」主題教育開展以來，電視劇司聚焦主題教育「十二字」總要求、以及「五句話」具體目標，按照總局黨組部署，主題教育各項工作紮實推進。

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視包括電視劇在內的文藝工作。電視劇司深入學習貫徹習近平總書記關於文藝工作的重要論述，著力加強電視劇創作引導調控，湧現出一大批優秀作品。

當前電視劇發展正處在優化升級的關鍵時期，面對新情況新問題新挑戰，思想不能有絲毫懈怠。要把主題教育與業務工作更好地結合起來，利用主題教育契機，不斷鑄就電視劇新輝煌，更好地服務黨和國家工作大局。

一，是進一步強化政治意識，在「守初心、擔使命」上聚焦發力，把好導向、多出精品。緊扣慶祝新中國成立70周年這一主線，全面調度指導、及時動態調整，確保推出一批精品。

二，是進一步加強問題意識，在「找差距、抓落實」上聚焦發力，治理亂象、鞏固成果。 針對灌水劇、宮鬥劇、翻拍劇、演員高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結，始終保持高壓。

三，進一步提升創新意識，在完善機制、健全制度上聚焦發力，努力建立長效工作機制。既要敢抓又要善管，不斷提升重大創作生產的組織化程度，不斷提升管理調控引導的科學化水準。