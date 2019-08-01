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北韓官媒證實「一周內兩度試射飛彈」：金正恩視察後很滿意

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▲▼北韓金正恩25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲金正恩7月25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者錢玉紘／綜合報導

北韓中央通信社（朝中社，KCNA）在1日清晨報導指出，北韓領導人金正恩於7月31日視察「新型大口徑多管導向火箭發射系統」試射，並且證實了這新型武器的作戰效果。這已是北韓在一周內第二次試射飛彈，受到外界高度關注。

ㄓ朝中社報導指出，相關的工作人員、科學家、工程師在短時間內研製出新型火箭炮，並利用該炮第一次進行試射，「他們因此而深感自豪，也很激動」。另外，在得知試射結果之後，金正恩表示結果非常的好，而這項武器也會讓「任何成為重大目標的軍隊承受無法逃避的痛苦」。北韓在報導中未指出哪個國家是所謂的「目標」。

南韓聯合參謀本部在31日指出，軍方在當天上午5點6分和27分探測到北韓從東部元山市葛麻地區，朝東北方海域發射各一枚近程彈道導彈。這已是北韓一周內試射的第二次短程彈道導彈，南韓國家安全議會在昨日表達「強烈擔憂」，但督促平壤停止這樣升高緊張情勢，並阻礙朝鮮半島和平進程的行為。

CNN報導指出，一名美國官員強調導彈並未對南韓與美國構成威脅，而是直接落入海中，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，很快就會與北韓展開工作級別的談判。日本首相安倍晉三則指出，這次試射未影響日本安全，但會積極與盟友就區域安全進行合作。

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關鍵字：北韓,金正恩,導彈

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