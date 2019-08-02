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「肉多多火鍋」週年回饋推＄299限定套餐　冰淇淋、自助吧吃到爽！

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「肉多多火鍋」週年回饋推299元限定套餐　冰淇淋、自助吧吃到爽。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者浦靖祤／台北報導

吃火鍋不僅要味美更要吃得飽，以肉類份量取勝的火鍋店肉多多，推出夏季超值套餐，只要299元就能讓你大飽口福。網紅班班和好姐妹Luna看到網友推薦，也特別前來肉多多嚐鮮，分別點了「超值海陸」與「牛豬雙響」套餐，兩人一看到份量就驚呼：「299元而已怎麼可能肉這麼大盤！海鮮盤還有5種海鮮食材，真的蠻意外料這麼豐富。」

▲▼ 肉多多超高CP值火鍋套餐 299元吃到過癮！ 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 肉多多推出299元超高CP值火鍋套餐， 大份量肉盤讓網美驚呼過癮。 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 肉多多超高CP值火鍋套餐 299元吃到過癮！ 。（圖／記者陳家豪攝）

除了有超大肉盤、配料，只要加點價錢，火鍋湯底更有多種口味可以選擇，像是充滿奶油香氣的起司牛奶鍋，還有特選麻辣鍋底。都是用天然食材熬製而成。班班說，「我吃或鍋不喜歡沾醬料，這裡的湯底非常夠味，涮幾下它的湯底味道就會附著在肉上面，也會帶出肉的鮮甜味。」

在夏天想要來點清爽口感，還有這一味！「真男人啤酒鍋」，以兩種啤酒花釀造的啤酒，再搭配天然昆布、柴魚和多種蔬果熬製而成的湯頭，讓人一吃就上癮。消費者侯先生表示，「我今天點的是真男人啤酒鍋，想說蠻特別怎麼可以啤酒加在湯裡面，這次就想要試試看，一開使以為啤酒加下去會不會酒味太重，但其實不會，吃起來的時候有蠻多小麥的香氣，口感上好像可以讓肉更軟嫩一點。」

▲▼ 肉多多火鍋。（圖／肉多多提供）

▲海陸超值餐的海鮮拼盤有5樣食材相當豐富。▼ 真男人啤酒鍋底充滿小麥香氣，夏季食用好消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 肉多多超高CP值火鍋套餐 299元吃到過癮！ 。（圖／記者陳家豪攝）

肉多多新推出的季節性鍋底，除了真男人啤酒鍋，還有番茄牛肉蔬菜和胡椒豬肚雞湯，都是平常吃不到的特色鍋底，肉多多品牌經理陳志成表示，「我們的番茄牛肉湯，真的就是用番茄去熬煮，再搭配我們的牛肉高湯，所以湯頭有厚度，擁有層次感跟清爽感。另外一個是胡椒豬肚雞湯，是用豬大骨跟昆布湯一起熬煮出來，喝下去第一口有很濃郁的胡椒香，另外再搭配豬肚口感豐富，特別是家庭客來吃特別喜歡點這個。」

▲▼肉多多火鍋 。（圖／記者陳家豪攝）

網紅班班最喜歡肉多多的榴蓮冰淇淋。▼ 各類飲品、冰淇淋隨你吃喝。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 肉多多超高CP值火鍋套餐 299元吃到過癮！ 。（圖／記者陳家豪攝）

吃火鍋想要來點清涼的，這裡各式各樣的飲料冰沙任你喝，冰淇淋也隨你開心吃，最有特色的就是店裡高人氣的榴蓮冰淇淋了。斑斑說，「還在等料上來前我就先衝去吃了榴蓮冰淇淋，在台灣比較少吃到，其他火鍋店只有一般的冰淇淋而已，肉多多的冰淇淋口味非常特別，我很喜歡。」

強調肉量多、肉質好、服務貼心，肉多多堅持帶給消費著，高CP值的火鍋料理，以高檔品質與平實價格，拉攏消費者的心。

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關鍵字：肉多多,火鍋,麻辣鍋,啤酒鍋,起司牛奶鍋,榴蓮冰淇淋

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