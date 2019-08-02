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瘋電影／電梯男孩的奇蹟　貧賤在於心腸不在於財富

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文／賴賴

▲▼電梯男孩的奇蹟。（圖／imdb）

 

瘋言瘋語：

這算是小成本電影中的大驚喜，場景非常狹小稀少，人物也簡單幾位，卻個個戲肉飽滿，人物塑造得不但具有內涵還有商業魅力，整部電影充滿人性，沒有壞人卻沒冷場，而小人物的人際關係竟是如此神聖無暇，像是天堂般的純善，五顆星推薦，非常驚喜。

這真是台灣導演編劇的功課作品，怎麼能夠理解只是在電梯內工作，光是畫面就無聊透了，還在電影中如此巨大的銀幕中呈現，正因劇本將美個腳色所面對的困境和糾結，運用人性中最神聖無私的奉獻，來使這位一直考不上工程師的孩子，獲得另一種生命內涵，除了考試必須全力以赴以外，最重要的便是準備的過程，這些懸樑刺股負薪掛角的旅程，冷暖只有自知，不論結果如何都是價值。

非常適合放暑假的學生和上班族來紓壓，有許多心靈雞湯非常療癒，很好看。

片　　名：電梯男孩的奇蹟
英文名稱：The Lift Boy
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：8月2日
片　　長：01時47分
導　　演：強納森奧古斯丁(Jonathan Augustin)
演　　員：莫恩汗(Moin Khan) 、 妮拉馬蘇德(Nyla Masood) 、薩格凱爾(Saagar Kale) 、 安娜莎夏(Aneesha Shah)
國　　家：印度 
語　　言：印度語、英語
發行公司：聯影／聯贏


劇情大綱

電梯乘載著不是重量，而是人與人之間的關係 人生就像電梯，起起伏伏，時高時低

一名24歲的理工科男孩，暫時先幫父親代班電梯員工作，在一棟高級住宅大廈，每天幫住戶按電梯樓層，瑣碎工作讓他感到相當厭世，總是敷衍了事，他的表現開始引起住戶女孩長輩的注意，讓狹小空間的電梯裡出現歡樂與幽默，他也從中明白父親對這份工作的堅深情感，而他也從中獲得寶貴的人生體驗….

從充滿哲理的現代獨特文化出發，聚焦在電梯男孩的奇蹟這個獨特職業上，同時探討關於身份、家庭及生活中普遍面臨到的恐懼、道德、幸福和掙扎等問題，讓電影如同電梯移動般，處理著生命的起伏跌宕。

《電梯男孩的奇蹟》作為一部簡單而溫暖的青年成長故事，深刻根植在其人物性格及自我實現，是今年相當令人注目且難得一見的陽光電影。《電梯男孩的奇蹟》巧妙地結合喜劇、感性與理性，風趣中帶出印度教育以及貧富差距等議題，在幽默動容中，啟迪人心，發人深思。

▲▼電梯男孩的奇蹟。（圖／imdb）

▲電梯老先生突然生病，於是請兒子代工。

▲▼電梯男孩的奇蹟。（圖／imdb）

只是按按電梯，學問卻深奧，正妹是工作福利。

▲▼電梯男孩的奇蹟。（圖／imdb）

▲老闆對員工非常好，甚至將員工兒子視如己出。


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關鍵字：瘋電影,電梯男孩的奇蹟,賴賴,莫恩汗(Moin Khan),妮拉馬蘇德(Nyla Masood),薩格凱爾(Saagar Kale),安娜莎夏(Aneesha Shah)

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