瘋電影／今天也要用便當出擊　怨念便當升級便當書

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇本設計得非常有意思，不但有內涵，滿滿的娛樂價值及視覺創意，利用便當來當作母女溝通的橋樑，這真是全天下媽媽如果有幫手允許的話，都希望嘗試的方法呀，這些中二病屁孩，一直到高中都還是在叛逆期的成人肉體幼稚心靈，這部電影實在太令人產生共鳴了，電影流暢好看，娛樂效果佳，除了為了迎合市場，最後音樂下太重以外，全片都非常精彩好看說，非常適合台灣編劇做功課的劇本。

環境設計在東京外的小島，實在太巧妙的趣味安排了，一個一點都不東京的東京區小島，人民純樸且訊息傳遞迅速，媽媽教育小孩在無能為力的情況下，發想出高招對付難搞叛逆女兒，成為全島佳話的趣味設計，劇本巧思實在太強大了。

這種套路用在全世界的任何大都市外島，都可用，幾乎是一本全球劇本呀。



片 名：今天也要用便當出擊

英文名稱：Bento Harassment

類 型：溫馨/家庭、喜劇

上映日期：2019-09-12

片 長：106分鐘

導 演：塚本連平

演 員：篠原涼子 、 芳根京子(Yoshine Kyoko) 、 佐藤隆太(SATOU RYOUTA) 、 村上知子 、 松井玲奈

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：甲上



劇情大綱



單親酷媽用怨念便當 征服叛逆女兒！



住在日本八丈島的單親媽媽香織(篠原涼子飾)育有兩個女兒，小女兒雙葉(芳根京子飾)是讓人想把她蕊死的叛逆高中生，要溝通還只能用手機簡訊，讓香織很抓狂。但香織也不是省油的燈，誰說媽媽手作便當一定是用愛料理，灌注超強怨念的便當，才更色香味俱全！



香織決定用便當與女兒對決，無法說出口的一切，就用便當來表達吧！絕讚的「造型便當」，怨念貞子、搞笑藝人一一登場，再用各種食材料理，把心聲全寫進菜色裡，這一招不僅讓雙葉的便當在校蔚為話題，更讓香織架設的便當部落格一炮而紅。便當是武器，征服你的胃，更療癒你的心。

▲貞子便當，怎麼吃下去。

▲怨念便當成為校園趣談。

▲還好有個大姊站在媽媽這邊。