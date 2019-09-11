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瘋電影／魔法禁界　從蒸氣龐克看魔法置入

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文／賴賴

▲▼魔法禁界。（圖／ｉｍｄｂ）

瘋言瘋語：

這不是一部看劇情的電影，這部俄羅斯導演曾經完成奇幻電影「神佈局」，因此吸引了些投資商，但是可以看出美術部分相對精彩，所以從事電腦特效及電腦美術方面工作者，可以來吸取經驗，這不是好萊塢那般望塵莫及的繪圖設計，而是台灣也許也能完成的安全水準。

對於商業電影而言，奇幻電影是最吸引觀眾目光的一種類型電影，但因價格不斐台灣電影製作公司只能想，不能做，而這片已蒸氣龐克為基底圖版設計，整體感是野心初嘗誠意十足，但有進步空間，對於台灣業界可謂是一部觀摩電影，沒有厲害的卡司，全靠電腦特效誠意支撐整片票房，許多構圖設計和美術圖像，對於熱愛蒸氣龐克的日本漫畫動畫師，俄羅斯的蒸氣龐克仍有些許差異，在質感視覺上就不一樣，喜歡這片的整體視覺、美術、服裝、造型、陳設、空間設計。


片　　名：魔法禁界
英文名稱：Abigail
類　　型：冒險、奇幻
上映日期：2019-09-06
片　　長：110分鐘
導　　演：亞力山卓波古斯拉斯基(Aleksandr Boguslavskiy)
演　　員：蒂娜婷達拉奇施薇莉(Tinatin Dalakishvili) 、 里諾爾穆卡梅托夫(Rinal Mukhametov) 、 拉夫莎娜庫爾科娃(Ravshana Kurkova)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：台北双喜電影


劇情大綱

艾碧嘉居住的城市，在多年前由於某種神祕傳染疾病盛行，而被政府封鎖。她的父親，曾是 其中一位患者，並在艾碧嘉6歲時被帶走。艾碧嘉長大後為了救出父親，一路反抗權威勢力， 卻在抗爭過程中，發現他們的城市曾經充斥著不可思議的黑魔法，而傳染疾病只是政府為了 消滅巫師所編造出來的假事件，他們的政府從頭到尾只是囚禁他們的人！同時，艾碧嘉體內 巨大的魔法力量被喚醒，這也引起政府的注意，並下令逮捕她，艾碧嘉究竟能否逃過一劫並 救出她父親呢？

▲▼魔法禁界。（圖／ｉｍｄｂ）

▲蒸氣龐克風格。

▲▼魔法禁界。（圖／ｉｍｄｂ）

▲魔法打怪視覺。

▲▼魔法禁界。（圖／ｉｍｄｂ）

▲不計成本的服裝造型給許多許多不同環境臨演。

ET快訊
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