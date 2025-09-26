瘋電影／F1電影　隨時準備粉身碎骨的F1賽車舞台

文／賴賴





瘋言瘋語

我絕對是衝著偶像布萊德彼特來看的，明明根本就不注意賽車的電癮者，也為了秉持誠意，做了些功課，因為這劇情要真的是編出來的，那真的要說這編劇絕對是神編，畢竟賽車手的世界，光是我們外行人靠想像大概也就是健身、練車、玩車、玩妹，或有毒癮和賭博（因為錢來得太容易了且隨時沒命，留那麼多錢幹嘛），沒想到編劇導演讓我們沉浸體驗一個賽車手生活，片長超長卻無冷場，視覺感官饗宴。

相信編劇田野調查也做足了功課，整個故事涵蓋了超多經典賽車手的經歷，不論是車手、車隊默契、汽車修護團隊、甚至體育記者等等，精緻的安排，飽滿的賽車人生態，和活潑動態設計的鏡頭語言，以及勝利的煙火，再再呈現一部電影最大誠意和能力，這只有在大銀幕才能體會的感動。

這部電影使用大量2023年和2024年賽季的真實F1賽車鏡頭，並邀請真實F1車隊和車手參與演出。電影在虛構的劇情中融入了F1賽事的真實元素，包括使用真實車隊總部作為拍攝場景（如麥拉倫總部），以及參考真實的賽車事故作為劇情靈感。七屆世界冠軍路易斯·漢米爾頓不僅擔任本片的監製，還擔任技術顧問，為電影的真實性貢獻了許多意見。

五顆星推薦的好作品。

片 名：F1電影

英文名稱：F1: Drive to Survive

上映日期：2025/06/25

類 型：劇情

片 長：155分鐘

國 家：美國

語 言：英語

導 演：約瑟夫·柯金斯基

演 員：布萊德·彼特、丹姆森·伊卓斯、哈維爾·巴登發行公司：UIP

劇情大綱

主角桑尼·海耶斯（布萊德·彼特飾演）曾是備受期待的一級方程式新秀，卻因一場意外重傷而被迫結束職業生涯。 時隔30年，他被昔日隊友說服，重返一級方程式賽場，挑戰成為世界冠軍並拯救陷入困境的車隊。

▲車隊經理找男主來救火。

▲年輕黑人氣勢很旺，是媒體寵兒。

▲真正的賽車是生死一決，拚的是命。

