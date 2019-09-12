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瘋電影／我家有個開心農場　杏花巷農場自然農法成功記

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文／賴賴

▲▼我家有個開心農場。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這真是善緣聚足貴人相助的的真實案例啊，若不是因為主角的好心腸，領養了這隻很愛叫的黑狗，開啟農耕人生之旅，這整個故事都不知道何時才會發生，而竟然創造出如此巨大的效應，好心有好報，五顆星推薦的好看電影，全片流暢無冷場，過程處處驚喜。

正當每天熱得半死，走在路上感覺有十個太陽，地球天天喊熱的同時，這部電影不但療癒，這對於原本就喜歡花草樹木的壓力山大辦公室工人，有太大的誘惑力了，原來從事農耕並沒有我們想像的如此遙不可及，而具有傳播常識的現代人來說，更能多方發揮強項，進而使得農產行銷不再枯燥且困難，這麼龐大的農場，起心動念竟然只是為了給狗找個家，電影超好看，畫面生動劇情逼真，過程驚悚，還有懸疑元素在其中，雖然是紀錄片，卻拍得美輪美奐，實在難以想像，隨時記錄這些美好的景象，同時沒剪進來的是不是更好看。

以自然農法為基礎，奉行上天有好生之德，並以食物鏈的專業思維來解決所有蟲害，這真是大自然的大智慧，自然農法真是人類的大智慧呀。

也許我們也該找塊地，來練練農耕本事了，體力活能健身，不需要花錢去健身房，還能為地球做點正能量的事情，何樂不為呢，超好看的啦，我被說服了。看著那些可愛的豬要被宰殺，是不是有一點點想吃素也不錯呢，也許減少吃肉也是為地球聊表心意喔，中秋節多烤點菜吃也比較健康唷。


片　　名：我家有個開心農場
英文名稱：The Biggest Little Farm
類　　型：紀錄片
上映日期：2019-09-12
片　　長：01時31分
導　　演：約翰切斯特(John Chester)
演　　員：約翰切斯特(John Chester) 、 茉莉切斯特(Molly Chester)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：佳映


劇情大綱

親手打造　一座沒有極限的農場
只為了堅持對愛狗的承諾，約翰與茉莉這對瘋狂夫妻索性來去鄉下開農場！本片歷時十年追蹤，跟著這兩位瘋狂的夢想家和他們的愛狗塔德，遠赴鄉間打造出與自然和諧共存，物種多樣的開心農場。

他們種植了上萬棵果樹，兩百種作物，並畜養各種動物好朋友，包括一隻令人難忘的豬媽媽艾瑪，和她的公雞男友油頭。當農場的生態系統被重新喚醒時，他們心目中的完美世界，開始出現一連串令人難以預料的瘋狂轉變！

▲▼我家有個開心農場。（圖／imdb）

▲使作傭者就是他，一隻愛亂叫的黑狗，所以房子不能續租，還被趕走。

▲▼我家有個開心農場。（圖／imdb）

▲原來荒蕪之地，轉眼間，擁有大地生命。

▲▼我家有個開心農場。（圖／imdb）

▲母豬艾瑪產後乳腺炎，高燒一蹶不振。


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