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瘋電影／極限返航　宇宙中最動人的星際援救

文／賴賴

▲▼極限返航。（圖／記者賴賴攝）

瘋言瘋語：

衝著萊恩·葛斯林而來，果然沒有失望。他的選片眼光一向精準，幾乎沒有失手過。《極限返航》在他的演繹下，將一個孤獨的太空冒險故事，轉化為充滿張力與情感的旅程。導演聰明地避免了單純描繪「人在太空的孤寂」所可能帶來的枯燥，巧妙地穿插主角在地球上如何被迫接受任務、被威逼利誘送上太空的過程，讓故事更有層次。

影片真正的高潮，從外星生命「洛基」的登場開始。兩個截然不同卻又相似的生命體，因為共同的使命而結盟：拯救各自的母星免於毀滅。他們在孤絕的宇宙中相依為命，並肩尋找消滅噬日菌的方法。這段跨物種的合作過程不僅流暢有趣，更展現了「只要有生命就有靈性」的主題，無論是人類或外星人，都能展現犧牲奉獻、救人救星的精神。

結局更是出乎意料，既有驚喜也令人動容。主角的選擇不僅是科學任務的完成，更是對友情與歸屬的深刻回應。這不只是科幻冒險，而是一部關於信任、友情與人性光輝的作品。


片　　名：極限返航 
英文片名：Project Hail Mary
導　　演：菲爾洛德、克里斯多福米勒
演　　員：萊恩葛斯林、利昂納爾伯埃斯、桑德拉惠勒、梁肯、詹姆斯歐提茲
類　　型：動作、劇情
片　　長：2 時 36 分
上映日期：2026/03/18
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼娛樂

劇情大綱

劇情由萊恩葛斯林飾演的科學老師格雷斯揭開序幕，他在距離地球數光年外的太空船中甦醒，卻因冬眠副作用而記憶全失，且身旁 2 名夥伴早已不幸喪命。格雷斯在拼湊破碎記憶的過程中，赫然想起地球正遭受微生物「噬光菌」的侵襲，導致太陽能量流失、氣候急遽冷卻，人類文明僅存約 30 年的壽命。作為「聖母計畫」的最後希望，格雷斯在神祕恆星系統遇到了同樣來尋求救方的外星生物「洛基」，2 個語言、生理構造截然不同的物種，展開了一段跨越文明的合作傳奇。

▲▼極限返航。（圖／記者賴賴攝）

▲被譽為天才的國中科學老師，被挑選到宇宙解決噬日菌吃太陽的問題。

▲▼極限返航。（圖／記者賴賴攝）

▲地球朋友為了救地球，背叛的主角。

▲▼極限返航。（圖／記者賴賴攝）

▲單身，無父無母，就算發生什麼對地球沒有太大損失，但是他可能可以救大家。

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