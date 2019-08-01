頂不住價格戰？無框行動上網吃到飽降價了

▲無框行動頂不住台灣電信價格戰，上網吃到飽降價了。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

先前兩次記者會，才信誓旦旦地說自家電信不打價格戰的無框行動（Circles.Life）終於頂不住台灣的低資費生態，今（1）日宣布原價650元的上網吃到飽，降價100元，也就是以550元就可獲得吃到飽的服務，此波的降價活動時間從8/1到 9/30。

原先無框行動所訂出的資費為「18GB基本方案（450元／月）」以及「上網吃到飽加值方案（200元／月）」。消費者可以根據自身需求，隨時透過手機App彈性地調整資費方案內容。這樣的彈性與靈活性使消費者不用再因為受限於傳統制式合約，而為不會使用到的流量付費。

當時就有人質疑，無框是否沒有做好台灣的市場調查，端看台灣電信業現在打出的499、399、299的資費選擇，讓人不免好奇該公司怎麼會訂出650元吃到飽的定價。而當時無框行動東亞區總裁林偉文堅持，該公司不打價格戰，要以「創新服務」取勝。

然而無框行動的創新服務得等到「尚未有時間表的第二階段」才會推出，且無框所強調的創新服務內容究竟為何，該公司也遲遲不肯透露；再者，當時無框行動官方指出，若是要推出創新服務就要有一定的用戶規模，不過這似乎也意味著，如果該公司遲遲無法獲得一定的用戶規模，那麼想要獲得「創新服務」的用戶就有得等了。