北韓軍人深夜越界「證實想投誠南韓」！　8個月來第一人

▲ 北韓一名男子硬闖邊界，希望歸順南韓。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓聯合參謀本部今（1）日稍早宣布，7月31日在中部戰線軍事分界線（MDL）以南發現一名北韓男子，立刻將他拘留調查。最新消息指出，該名男子是北韓軍人，已經表示希望投誠南韓。

聯參說明，「我軍昨晚11時38分左右利用監視裝備捕捉到中部戰線MDL以南的臨津江上有不明物體正往南移動，11時56分確認為一名身分不明的男子。」初步調查顯示，該名男子是一名北韓現役軍人，但韓軍並未透露他是軍官或士兵。聯參指出，該男子已經表示有意歸順；相關機構仍在調查他南下的過程及歸順的動機。

《韓國日報》報導，這是2018年12月1日一名北韓軍人越過東部戰線MDL南下投誠後，8個月來首度有北韓人穿越MDL。此前，2017年12月21日曾有一名北韓士兵穿過中西部戰線歸順；北韓士兵吳青成則是在同年11月13日通過板門店共同警備區（JSA）投誠。

另一方面，南韓7月31日下午在京畿道坡州市長湍面臨津江的一座鐵橋附近發現一具屍體，死者疑似是一名北韓軍人。統一部人士當天表示，「正在確認是我國公民還是北韓人。若是北韓人，將依照處理方針處置。」他說明，此前便曾發現因洪水或溺死漂流到南韓的北韓人遺體。