影／為了應付環保檢查...山東一座礦山竟被「刷上綠漆」　驚人航拍畫面曝光！

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近年來一直提倡「綠色礦業發展」模式，然而在山東新泰，當地為了「航拍的時候能顯示綠色」，竟將一座礦山刷上了綠色油漆。對此，當地市委宣傳部昨（7月31日）回應稱，目前「刷漆」礦山被關停，相關責任人被停職，對現場噴塗綠漆及其他露天堆放的石材限期一個月內清理完畢。

▲航拍畫面。（圖／翻攝自閃電新聞、齊魯網）

綜合陸媒報導，近日新泰市昌盛石料廠周邊的石頭，全部被刷上了綠漆。航拍畫面顯示，整個石料廠佔地數十畝，一大片採石毀壞的山體呈現出異樣的綠色。新泰市昌盛石料廠會計介紹，石頭刷綠漆是因為環保檢查。一位卡車司機透露，這些綠漆是去年剛刷的，航拍的時候能顯示綠色。

此外，儘管該石料廠門前掛著「暫停營業」的牌子，但在短短半小時內，就有4輛卡車駛入。場內亦傳出機器轟隆的聲音，一台切割機正在進行作業，整個礦山山體已經被挖下去近百公尺。

▲石頭被噴上綠漆。（圖／翻攝自閃電新聞、齊魯網）

據報導，該礦山去年就被塗上綠漆，但石料廠負責人卻稱他們「採礦、環評手續一應俱全」。而環境監察大隊三中隊工作人員近日在面對詢問時，竟開嗆說「你讓我怎麼落實，我找誰啊。」

泰安市行政審批局工作人員則表示，這個昌盛石材廠的環評手續目前還沒有辦下來，沒這些手續的話是不能生產的，生產的話就要罰款，現在查得很嚴。至於為什麼當地沒有開始查辦，該工作人員說，「早晚得查」。

目前，泰安市生態環境局新泰分局責令環境監察大隊三中隊中隊長作出書面檢查。新泰市副市長蘇永濤表示，立即組織相關部門、鄉鎮在全市範圍內逐一排查，嚴格落實鄉鎮屬地相關監管部門的責任。