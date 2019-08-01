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穿婚紗吃速食被酸「沒家可回嗎」！超正新娘曝真相打臉：別看圖說故事

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▲▼ 馬來西亞一對新人到速食店用餐。（圖／翻攝自推特／Ahʍɑժ Hɑɾís）

 這對新人穿婚紗到速食店用餐。（圖／翻攝自推特／Ahʍɑժ Hɑɾís）

實習記者許祐誠／綜合報導

在社群媒體上有些人就是會口無遮攔的看圖說故事，說出傷人言語。馬來西亞怡保（Ipoh）有一對新人穿著婚紗到速食店用餐時，被一名男子認為新奇而拍照上傳到社群平台上，沒想到，有網友竟然狠酸新人們「不要把貧窮浪漫化」，此舉也讓新娘相當無奈，決定出面說明當天真相。

據mStar報導，一名推特用戶哈里斯（Ahmad Haris）日前在速食店用餐時，發現前方坐著一對穿著婚紗的新人，覺得新奇又難得，便拍照上傳至推特。照片發布後，隨即引起許多網友關注，不過有部分網友卻認為在婚禮後吃速食店非常不妥，於是出言狠酸，「難道沒有家可以回去吃飯嗎」、「不要把貧窮浪漫化」、「吃飽要直接進入洞房嗎」。

▼ 哈里斯推特全文。

▲▼ 馬來西亞一對新人到速食店用餐。（圖／翻攝自推特／Ahʍɑժ Hɑɾís）

沒想到這張照片在網路上瘋傳，25歲新娘安妮絲（Anis）發現自己被偷拍後，當下非常驚訝，但看到自己在速食店用餐卻被大肆批評，讓她忍不住決定打臉網友。她在推特上表示，「當看到這張這片後，我們感到驚訝和害怕，因為拍攝沒有經過我們同意，而且我們不知道拍攝者是誰」，她不敢相信吃速食店竟然還需要理由。

安妮絲解釋，7月19日當天，她和丈夫正在怡保拍攝婚紗外景，當時因為他們肚子都餓了，加上速食店和拍攝地「確實很近」，於是便決定穿著婚紗到速食店用餐。當時，她丈夫擔心旁人會投以異樣眼光，但她覺得以前有人也做過同樣的事，而且他們當時已經非常飢餓和疲倦。據新娘描述，當天他們走進速食店時，還有其它客人紛紛給予祝福。

她說，很多人都不知道真相，只是看圖說故事，當天他們是在拍攝婚紗外景後去速食店，而不是婚禮後，不過，對於這些負面言論，她與丈夫選擇不予理會。

▼ 安妮絲在推特上發布自己在速食店用餐的照片，當天她穿著白婚紗，頭上還戴著皇冠。

馬來西亞一對新人到速食店用餐。（圖／翻攝自推特）

後來，哈里斯也發現新娘的貼文，於是分享在推特上更新新娘的近況。許多曾有過類似經驗的網友，也紛紛跳出來支持安妮絲，「我阿姨之前結婚時，我也陪她在公園上吃午餐」、「我姐姐曾經在婚禮後，邀請我到海灘上烤肉，然後還穿著婚紗」。此外，有許多網友注意到照片中新娘的美貌，並紛紛獻上祝福，「你超美的」、「其實長得還不錯呢」、「希望你們未來一切幸福」、「好羨慕新郎可以娶到美嬌娘」。

有網友則觀察到旁邊的女客人正在看新人們，歪樓表示，「她可能很羨慕，也想嫁了」、「她應該是吃飽了，但想吃薯條」。此外，也有網友透過截圖，讓旁邊一名正在用餐的男子看似在孤零一人。

▲▼ 馬來西亞一對新人到速食店用餐。（圖／翻攝自推特／Ahʍɑժ Hɑɾís）

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關鍵字：馬來西亞,哈里斯,Ahmad Haris,安妮絲,Anis,東南亞聞

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