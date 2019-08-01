　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸客自由行喊卡！粉絲超憂心「李榮浩怎麼去台灣」...網一招神解答

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲楊丞琳。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

▲李榮浩（7／11）慶祝 34 歲生日，並在 IG 上宣布向楊丞琳求婚成功的喜訊（圖／翻攝自楊丞琳IG）

記者蔡儀潔／綜合報導

藝人楊丞琳於7月11日接受男友李榮浩求婚，兩人修成正果。但大陸文化旅遊部昨（31）日突然宣佈，自今（1）日起暫停47個城市大陸居民赴台自由行簽證。消息一出後，粉絲紛紛關注「李榮浩怎麼去台灣？」，話題甚至登上微博熱搜榜。隨後有網友開玩笑說，「李榮浩、周揚青、汪小菲、陳曉、劉詩詩，你們可以建個群了，台灣旅遊團。」

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會昨天下午發出聲明，稱「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點 」。其中包括北京、上海、廣州、深圳等47個城市。

▲▼ 楊丞琳和李榮浩。（圖／取自楊丞琳、李榮浩臉書）

▲楊丞琳與男友李榮浩愛情長跑4年。（圖／取自楊丞琳、李榮浩臉書）

大陸方面的舉動掀起網友熱議，有人就拿出李榮浩當例子，提出疑問說，「8月1號開始去台灣只能團簽了，那李榮浩要去台灣找楊丞琳還得跟團去？」大批網友紛紛加入討論，「改成網戀」、「李榮浩：我太難了」、「楊丞琳可以自己來」、「那周揚青去找羅志祥不也是嗎哈哈哈哈」、「李榮浩、周揚青、汪小菲、陳曉、劉詩詩，你們可以建個群了，台灣旅遊團」。

不過也有網友指出，「已經結婚的話，就不需要旅遊簽證，申請依親居留就行」，亦有人稱，「大通證不是只有g和l兩個簽，李榮浩本身簽約台灣公司，可以申商務工作簽。」

ET快訊
陸客自由行喊卡！粉絲超憂心「李榮浩怎麼去台灣」...網一招神
快訊／柯文哲：組黨目標進軍國會　帶職選總統「是不正常社會現象
直播／「台灣民眾黨」衝2020組郭柯配？柯文哲回應了
10點開搶！台灣虎航全航線「回程價50元」起　限時兩天

關鍵字：限制自由行,楊丞琳,李榮浩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

簽證停發啟動　陸旅行社「第一時間」下架赴台自由行

陸客自由行喊卡！粉絲超憂心「李榮浩怎麼去台灣」...網一招神解答

華聞快遞／太原探索「城市更新」：巨變之城有效提升宜居水準

赴台自由行大陸喊卡　台商旅行社變夾心餅乾：摸著鼻子賠錢

影／加油站伸手調戲女員工遭拒！他下秒掏打火機「引燃機車」抱胸冷笑

上海談判破局？　陸商務部：增加自美農產品採購

36歲男想入監當街搶劫…心酸曝真相：想讓老婆離開　妻淚崩要「癡心守護」　

網傳8/1起封殺台灣藝人　江蘇衛視澄清：不實消息

自由行喊卡衝擊小三通？楊鎮浯親上火線「救金門觀光」

影／路上慘被雷劈！他當場暈倒心臟驟停「白血球細胞壞死」...3小後奇蹟復活

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

簽證停發啟動　陸旅行社「第一時間」下架赴台自由行

陸客自由行喊卡！粉絲超憂心「李榮浩怎麼去台灣」...網一招神解答

華聞快遞／太原探索「城市更新」：巨變之城有效提升宜居水準

赴台自由行大陸喊卡　台商旅行社變夾心餅乾：摸著鼻子賠錢

影／加油站伸手調戲女員工遭拒！他下秒掏打火機「引燃機車」抱胸冷笑

上海談判破局？　陸商務部：增加自美農產品採購

36歲男想入監當街搶劫…心酸曝真相：想讓老婆離開　妻淚崩要「癡心守護」　

網傳8/1起封殺台灣藝人　江蘇衛視澄清：不實消息

自由行喊卡衝擊小三通？楊鎮浯親上火線「救金門觀光」

影／路上慘被雷劈！他當場暈倒心臟驟停「白血球細胞壞死」...3小後奇蹟復活

騎太快被撞到截肢求償1677萬　法官「是我也只能挨撞」判駕駛免賠

直播／柯文哲組台灣民眾黨　韓國瑜出面回應了

柯文哲組黨目標進軍國會…熱門人選黃瀞瑩：樂觀其成　以後的事再說

國東王者勇士補強最弱環節　731引進格林、麥倫森2大牛棚

精饌米獎才剛出爐　購物台火速上架首賣冠軍米

中職／親友搶買引退賽票　彭政閔：我也沒票了

加油要快！夏天用油旺季到　下周油價專家看漲

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

蘿莉變大媽藏內幕…喬碧蘿殿下「超慘下場曝光」！　直播平台祭重罰

美延長「豁免制裁」90天　伊朗與中俄歐發展5核武項目

3歲童「爬6F陽台」懸半空！下秒失手墜落…住戶一招神解救

大陸熱門新聞

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀4..

長髮女被偷拍裙底　大叔「讓座護..

調戲女加油站員遭拒！他下秒掏打..

情侶搭火車激吻！他下秒舉動超母..

深夜赴約異性...新婚妻成浮屍..

交到有錢男友！她收下35萬鑽戒..

女童吊點滴被「密密麻麻黑蟲」攻..

影／路上慘被雷劈！他白血球細胞..

22歲女墮胎7次　醫一問揭發暗..

8/1日起暫停陸客自由行　網友..

8/1起終止與台灣合作？江蘇衛..

陸擋赴台自由行　台商旅行社叫苦

保時捷掉頭遭擋...低胸妹下車..

房東偷拍3女房客洗澡　影片10..

更多熱門

相關新聞

楊丞琳IG曬旅遊照…海上陽光被認出求婚地點

藝人楊丞琳與男友李榮浩愛情長跑4年，7月11日接受男友求婚，如今修成正果，外界紛紛獻上祝福。而即將升為人妻的她，近日在IG上分享旅遊心得照，粉絲驚呼：「求婚旅行！」

王心凌忙巡演近一個月最掛念兒子

Dappei／6 種「楊丞琳」日常穿搭

李榮浩首曝恐怖車禍「2肋骨插穿肺」

楊丞琳又被扯懷孕！爆氣公開「不可能當媽證據」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！

林志成批館長鬧笑話

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面