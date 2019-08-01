陸客自由行喊卡！粉絲超憂心「李榮浩怎麼去台灣」...網一招神解答

▲李榮浩（7／11）慶祝 34 歲生日，並在 IG 上宣布向楊丞琳求婚成功的喜訊（圖／翻攝自楊丞琳IG）

記者蔡儀潔／綜合報導

藝人楊丞琳於7月11日接受男友李榮浩求婚，兩人修成正果。但大陸文化旅遊部昨（31）日突然宣佈，自今（1）日起暫停47個城市大陸居民赴台自由行簽證。消息一出後，粉絲紛紛關注「李榮浩怎麼去台灣？」，話題甚至登上微博熱搜榜。隨後有網友開玩笑說，「李榮浩、周揚青、汪小菲、陳曉、劉詩詩，你們可以建個群了，台灣旅遊團。」

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會昨天下午發出聲明，稱「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點 」。其中包括北京、上海、廣州、深圳等47個城市。

▲楊丞琳與男友李榮浩愛情長跑4年。（圖／取自楊丞琳、李榮浩臉書）

大陸方面的舉動掀起網友熱議，有人就拿出李榮浩當例子，提出疑問說，「8月1號開始去台灣只能團簽了，那李榮浩要去台灣找楊丞琳還得跟團去？」大批網友紛紛加入討論，「改成網戀」、「李榮浩：我太難了」、「楊丞琳可以自己來」、「那周揚青去找羅志祥不也是嗎哈哈哈哈」、「李榮浩、周揚青、汪小菲、陳曉、劉詩詩，你們可以建個群了，台灣旅遊團」。

不過也有網友指出，「已經結婚的話，就不需要旅遊簽證，申請依親居留就行」，亦有人稱，「大通證不是只有g和l兩個簽，李榮浩本身簽約台灣公司，可以申商務工作簽。」