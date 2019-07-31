美向陸極限施壓？華春瑩「呵呵兩聲」：自己生病讓別人吃藥沒有用

▲第12輪中美貿易談判。（圖／達志影像／美聯社，下同）
記者邱茀濱／綜合報導
美國總統川普30日說「如果中方希望等到他連任成功後再來談磋商，那美方開出的條件將更嚴苛」。對此，中國外交部發言人華春瑩31日稱她只想「呵呵」兩聲，並強調美方此時放話來試圖極限施壓，是沒有意義的，「自己生病去讓別人吃藥，也是沒有任何用的」。
中國外交部31日例行記者會上，有媒體就「中美經貿磋商的最新進展」及「美國總統川普在推特上對於中國的表態」一事向華春瑩提問。
華春瑩表示，「我只想『呵呵』兩聲，因為你知道中美經貿磋商一年多來，是誰在出爾反爾、言而無信、反復無常，大家都有目共睹，而中方對經貿磋商的立場是始終如一的。」
「雙方經貿團隊目前在上海磋商，你剛才說到的最新情況我還未掌握。那麼在這個時候美方放話來試圖極限施壓，我認為是沒有意義的」，華春瑩直言，「事實上，自己生病去讓別人吃藥，也是沒有任何用的。我認為在經貿磋商的問題上，美方應該更多地展現誠意和誠信。」
最後，她強調，只有美方顯示出充分的誠信、誠意，本著平等和相互尊重、互諒互讓的精神來進行磋商，磋商才有可能取得進展。
▼華春瑩。（圖／CFP）
...to ripoff the USA, even bigger and better than ever before. The problem with them waiting, however, is that if & when I win, the deal that they get will be much tougher than what we are negotiating now...or no deal at all. We have all the cards, our past leaders never got it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月30日