美向陸極限施壓？華春瑩「呵呵兩聲」：自己生病讓別人吃藥沒有用

▲第12輪中美貿易談判。(圖/達志影像/美聯社,下同)



記者邱茀濱/綜合報導

美國總統川普30日說「如果中方希望等到他連任成功後再來談磋商,那美方開出的條件將更嚴苛」。對此,中國外交部發言人華春瑩31日稱她只想「呵呵」兩聲,並強調美方此時放話來試圖極限施壓,是沒有意義的,「自己生病去讓別人吃藥,也是沒有任何用的」。

中國外交部31日例行記者會上,有媒體就「中美經貿磋商的最新進展」及「美國總統川普在推特上對於中國的表態」一事向華春瑩提問。

華春瑩表示,「我只想『呵呵』兩聲,因為你知道中美經貿磋商一年多來,是誰在出爾反爾、言而無信、反復無常,大家都有目共睹,而中方對經貿磋商的立場是始終如一的。」

「雙方經貿團隊目前在上海磋商,你剛才說到的最新情況我還未掌握。那麼在這個時候美方放話來試圖極限施壓,我認為是沒有意義的」,華春瑩直言,「事實上,自己生病去讓別人吃藥,也是沒有任何用的。我認為在經貿磋商的問題上,美方應該更多地展現誠意和誠信。」

最後,她強調,只有美方顯示出充分的誠信、誠意,本著平等和相互尊重、互諒互讓的精神來進行磋商,磋商才有可能取得進展。

▼華春瑩。(圖/CFP)



...to ripoff the USA, even bigger and better than ever before. The problem with them waiting, however, is that if & when I win, the deal that they get will be much tougher than what we are negotiating now...or no deal at all. We have all the cards, our past leaders never got it!