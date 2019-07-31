美向陸極限施壓？華春瑩「呵呵兩聲」：自己生病讓別人吃藥沒有用

▲第12輪中美貿易談判。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普30日說「如果中方希望等到他連任成功後再來談磋商，那美方開出的條件將更嚴苛」。對此，中國外交部發言人華春瑩31日稱她只想「呵呵」兩聲，並強調美方此時放話來試圖極限施壓，是沒有意義的，「自己生病去讓別人吃藥，也是沒有任何用的」。

中國外交部31日例行記者會上，有媒體就「中美經貿磋商的最新進展」及「美國總統川普在推特上對於中國的表態」一事向華春瑩提問。

華春瑩表示，「我只想『呵呵』兩聲，因為你知道中美經貿磋商一年多來，是誰在出爾反爾、言而無信、反復無常，大家都有目共睹，而中方對經貿磋商的立場是始終如一的。」

「雙方經貿團隊目前在上海磋商，你剛才說到的最新情況我還未掌握。那麼在這個時候美方放話來試圖極限施壓，我認為是沒有意義的」，華春瑩直言，「事實上，自己生病去讓別人吃藥，也是沒有任何用的。我認為在經貿磋商的問題上，美方應該更多地展現誠意和誠信。」

最後，她強調，只有美方顯示出充分的誠信、誠意，本著平等和相互尊重、互諒互讓的精神來進行磋商，磋商才有可能取得進展。

▼華春瑩。（圖／CFP）

