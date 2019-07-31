中元節130公噸金紙集中焚化　焚化爐是「好兄弟的金庫」

▲▼宜蘭續推中元節金紙集中焚化，焚化爐變好兄弟金庫。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中元普渡拜拜，集中金紙焚燒，祖先或好兄弟收的紙錢不會少，宜蘭環保局2019年再推廣紙錢集中燒，共有161處紙錢集中代收點，因民眾、廟宇對於環保祭祀及紙錢集中焚化之觀念已逐漸了解接受，2019年可望突破130公噸紙錢集中焚化。

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宜蘭環保局表示，每年農曆7月期間為我國民俗重要節慶時段，為祈求平安，民眾常辦理盛大普渡祭拜儀式，並燃燒較大量紙錢以示誠意；為維護居住環境空氣品質，環保局持續推動紙錢集中收運作業。

而農曆7月期間（國曆8月1日至8月29日），除了各鄉鎮市資源回收車提供紙錢收運服務，更持續結合宜蘭6個鄉鎮市（頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉、蘇澳鎮）境內之4大超商(全家、7-11、萊爾富、OK超商）、兩大超級市場（全聯福利中心、喜互惠）。

及18處寺廟（頭城慶元宮、宜蘭市五穀廟、三清宮、東嶽廟、鎮興廟、金七結福德廟、慈安寺、碧霞宮；羅東鎮慶安宮、羅莊慈安寺、永和寺、勸世堂；蘇澳鎮永安宮、進安宮、龍德城隍爺廟、妙光寺；礁溪鄉黃龍山黃帝神宮、國聖廟等）。

共計有161處紙錢集中代收點（位置詳https://reurl.cc/OOeA3），提供縣民朋友就近免費代收服務，並集中送往利澤焚化廠，以專用爐口投入並於有良好的防制設備下焚燒，可有效減少空污與碳排放。

▲▼宜蘭續推中元節金紙集中焚化，共計有161處紙錢集中代收點。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

環保局指出，宜蘭自2013年起，開始推動中元節紙錢集中焚燒服務已多年，紙錢集中量逐年增加，參與配合紙錢集中燒的單位（廟宇、社區、市場、機關等)）亦由2018年141家增加至161家，2018年中元期間集中收運紙錢量已達124.4公噸，2019年可望突破130公噸。

環保局呼籲，廟宇、社區或其他機構若有意願配合，除了可與環保局聯絡自行運送至利澤焚化廠，亦可與轄內之鄉鎮市公所清潔隊聯繫配合收運作業，可洽詢環保局03-9907755轉211游小姐或利澤焚化廠03-9909612轉2125林小姐。

此外，除了農曆7月期間紙錢集中收運服務外，環保局持續推廣各項低碳祭祀作為，如香枝由3柱減為1柱、以米代金、改用環保紙錢或大面額紙錢、紙錢減量或集中收運焚燒等；低碳祭祀之目標，為以相對環境友善之方式取得民俗與環保之平衡。民俗祭祀心誠則靈，一同守護您我美好環境。