LIVE／時代力量晚間8點召開紀律委員會　決定高潞・以用去或留

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時代力量31日下午5時再度召開紀律委員會，而高潞本人在會前也已經主動與紀律委員會聯繫，晚間8點召開記者會公布紀律委員會決議結果。

事件於29日爆發後，時代力量30日火速召開紀律委員會，會中對高潞・以用下達通牒，要求其於31日下午5時前到會說明，否則將依掌握事證決議。時代力量31日上午再表示，待下午5點期限一到，將再次召開紀律委員會，預計晚間8點將出面報告會議進度。

時代力量發言人李兆立稍早受訪時表示，針對昨天紀律委員會的決議結果，高潞・以用已經有主動跟紀律委員會聯繫，第二次的紀律委員會也在下午5點如期召開，晚上8點將於黨中央公布本次紀律委員會的決議結果。對於高潞本人是否親自出席紀律委員會，他則表示不清楚。

另外，除了綠黨爆料的400萬元的綠能補助外，陳恩澤31日又爆出透過「台灣原住民族人文關懷協會」得標勞動部167.5萬元標案，對此李兆立說，有關於利益迴避的所有案件，今天的紀律委員會都會一併處理。此外，若紀律委員會決議開除黨籍，為求程序完備，仍要經過黨代表大會同意才算正式通過。

▲高潞・以用。（資料照／記者屠惠剛攝）