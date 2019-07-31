快訊／時力決議停權高潞・以用！將建請黨代表大會除名

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時代力量31日下午5時再度召開紀律委員會，而高潞本人在會前也已經主動與紀律委員會聯繫。會後由時代力量發言人李兆立出面轉述，他表示經紀律委員會決議，即日起將高潞・以用停權，並建請黨代表大會予以除名。

事件於29日爆發後，時代力量30日火速召開紀律委員會，會中對高潞・以用下達通牒，要求其於31日下午5時前到會說明，否則將依掌握事證決議。時代力量31日上午再表示，待下午5點期限一到，將再次召開紀律委員會，預計晚間8點將出面報告會議進度。

▲高潞·以用。（資料照／記者季相儒攝）



李兆立表示，經紀律委員會的決議，高潞・以用即日起停權，並將建請黨代表大會予以除名。

李兆立說明，高潞・以用在會中以紀律委員會委員執行職務有偏頗之虞，要求紀律委員會全數迴避，但經紀律委員會做成決議無庸迴避，高潞則以程序問題拒絕回答任何問題。至於就本案置否涉及違法，將移請主關機關調查。

李兆立說，時代力量黨公職人員應堅守政治操守與利益迴避基本原則，此乃時代力量創黨之核心價值，本案違背一般社會大眾對於公開透明、利益迴避之認知，顯已違反本黨紀律裁決規章第2條第9款「損害黨之聲譽情節重大者」及第20條第6款「黨員擔任黨職或公職人員，有其他重大違反公共秩序或善良風俗，並損害其政治操守之行為，致黨之聲譽受損者」。

李兆立指出，紀律委員會依據本黨紀律裁決規章第16條之規定，決議高潞・以用即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。