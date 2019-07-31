高潞・以用主動聯繫黨中央　時力晚間8點公布決議結果

▲時代力量發言人李兆立。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理陳恩澤遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時力原訂下午5點於黨中央二度召開紀律委員會，不過地點卻臨時更改，令許多人相當錯愕。對此，時代力量發言人李兆立表示，主要是為配合紀律委員的時間，因為今天是上班日，紀律委員平常也還有其他的工作要做，而高潞本人也已經主動與紀律委員會聯繫。

針對高潞・以用的風波，時代力量黨中央30日下午火速召開紀律委員會，認定高潞已有違反利益迴避原則之虞，要求其應於31日下午5點前到會說明，否則依照黨紀最重可開除其黨籍。時代力量31日上午再發出通知表示待下午5點期限一到，將再次召開紀律委員會，預計晚間8點將出面報告會議進度。

不過31日下午卻傳出紀律委員會將更改的消息，李兆立受訪時表示，主要是為了配合紀律委員的時間，因為今天是上班日，紀律委員平常也有他們的工作，所以一定要配合他們的時間。

李兆立表示，針對昨天紀律委員會的決議結果，高潞・以用確實已經有主動跟紀律委員會聯繫，第二次的紀律委員會也會在下午5點如期召開，晚上8點將由他本人於黨中央公布本次紀律委員會的決議結果。對於高潞本人是否親自出席紀律委員會，他則表示仍不清楚。

另外，除了綠黨爆料的400萬元的綠能補助外，陳恩澤31日又被爆出透過「台灣原住民族人文關懷協會」得標勞動部167.5萬元標案，對此李兆立說，有關於利益迴避的所有案件，今天的紀律委員會都會一併處理。此外，若紀律委員會決議開除黨籍，為求程序完備，仍要經過黨代表大會同意才算正式通過。

不過，依照選罷法規定，若高潞・以用辭掉不分區立委，遞補人選也必須是女性，但時代力量2016年所提的不分區名單中，僅剩導演柯一正具有時代力量黨籍，明顯不符合此規定，屆時時代力量恐怕面臨無人可遞補的窘境。

對此，李兆立說明，因目前還在處理紀律委員會的部分，黨籍問題還需再確認，不過目前看到三位已退黨的不分區候選人有些是在臉書上、有些是在其他場合發布的，退黨涉及到比較完整的程序，所以還需再確認。