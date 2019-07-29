喬碧蘿殿下發影片「自證顏值」撒嬌：愛哥哥們，喵嗚！　網笑：奶奶好

▲喬碧蘿殿下自拍影片證明顏值。（圖／翻攝自喬碧蘿殿下鬥魚，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸鬥魚直播主「喬碧蘿殿下」日前意外露出真面目，與先前發出的照片完全不同人。事件爆發後，「喬碧蘿殿下」為了證明自己「顏值主播」，發了多部影片，更發文撒嬌。但粉絲們卻不買帳，花了最多錢買禮物的榜一更是氣到直接註銷了帳號。

「喬碧蘿殿下」平時都以卡通圖案遮臉直播，甜美嗓音和豐滿身材成為特色，但會放上巴掌臉、大眼睛、挺鼻的照片，吸引了5萬多粉絲。她日前和「mix晴子」聯合直播，卻因為系統bug「被出賣」，素顏的她膚色黝黑，黑眼圈很重、身型圓潤。

「mix晴子」事後雖然把影片刪除，但已經來不及了。事件爆發後，「喬碧蘿殿下」成為全網話題，被網友笑稱「是奶奶上場嗎」、「發現坦克」。但粉絲得知真相後卻崩潰了，排行榜首位的粉絲氣到直接註銷帳號。

除此之外，更有一位網友表示，在喬碧蘿剛開播的時候，刷了一下禮物，結果就被纏上了，「後來一段時間沒送禮物了，QQ、微信各種要禮物，真的搞得我欠她錢一樣」，更向大家求救，「你們誰趕緊送送禮物，把我從總榜第七刷下去，一想到奶奶覺都睡不著了」。

「喬碧蘿殿下」這幾天陸續發了許多影片證明自己不醜，「我需要自證我長什麼樣嘛？」她還不斷撒嬌，「哥哥們晚安！愛你喲」、「哥哥們人家睡醒了 愛哥哥們，喵嗚」。她也發文否認自己使用假照片，要大家去找出原圖。

但網友們不買帳，紛紛留言表示，「不需要，你是我們最好的奶奶」、「哈哈哈哈笑死我了，美顏一百級都醜啊兄弟，還自證啥啊」、「這臉都p的變形了。我也是醉醉了」、「按F進入坦克」、「大姐，10.3W了，臉呢？」、「奶奶晚安～早點睡對身體好」。

「喬碧蘿殿下」還解釋，「我和榜一不認識，那個人喜歡看顏值女主播。是刷錯直播間了。我們沒有好友聯繫方式。就卡了一下房管」。但網友們卻質疑，「刷禮物還能刷錯？？？」



▲喬碧蘿殿下沒發現擋臉圖不見，笑說自己沒破10萬點閱不能露臉。（圖／翻攝自bilibili）