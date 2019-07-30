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快訊／快速道路停車被3連撞！嘉義男「雙腿截斷」　家屬放棄治療拔管亡

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記者許力方、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台82號東西向快速道路28日晚間發生一起嚴重車禍，37歲謝姓男子駕駛小貨車行經朴子新寮路段，疑似為閃避車輛，追撞3車，造成4人受傷，他被拋飛40多公尺遠，雙腿疑似因強烈撞擊從膝部上方截斷，被連同斷肢一同送醫，經急救在加護病房觀察，但29日晚間家屬放棄治療，將他接回家拔管。

事發於28日晚間7時許，謝姓男子開著白色小貨車行經台82線新寮路段，疑似為了閃避錯過交流道車輛，不慎追撞3輛自小客車，當場車頭粉碎、凹陷，小貨車幾乎斷成兩截，他也因劇烈撞擊力，雙腿遭截斷，人拋飛40公尺遠。警消到場時，尋找斷肢後連同另2名男傷患送往長庚醫院，25歲女駕駛則轉送朴子醫院。

▲▼ 朴子交流道發生嚴重車禍，四車連環撞四名傷者送醫，當中一人現場雙腳斷肢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 朴子交流道發生嚴重車禍，四車連環撞四名傷者送醫，當中一人現場雙腳斷肢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 台83線被3車連環撞！小貨車駕駛雙腿截斷拔管亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

目擊民眾向警方供稱，當時有一輛藍色廂型車疑似錯過交流道突然緊急剎車，造成後方小貨車反應不及，失控打滑，導致另外3輛自小客車追撞，釀禍的廂型車旋即下匝道離開現場。嘉義朴子分局調查，當時謝男打滑後先橫停在路上，疑似正在打電話報案時，遭到3車連環撞，造成4人輕重傷。

嘉義長庚醫院指出，謝男雙腿從膝上截斷，經急救清創後，轉加護病房觀察，截肢部分須等傷勢穩定後評估是否進行接合手術，但經過一天，血壓一直不穩定，29日晚間家屬決定簽署放棄急救書，讓他留一口氣，接回家拔管。

警方指出，各車駕駛酒測值皆為0，但謝男傷重身亡，另一名陳姓駕駛住院，將持續調閱周邊監視器追查可疑車輛，也呼籲肇事駕駛出面說明。

▲▼ 朴子交流道發生嚴重車禍，四車連環撞四名傷者送醫，當中一人現場雙腳斷肢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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關鍵字：嘉義,台83線,快速道路,小貨車

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