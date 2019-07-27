發電機跳電冒濃煙！嘉警消急救百歲人瑞　竟是「牠」爬電桿惹的禍

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發電機冒濃煙！警消急救百歲人瑞　竟都是蛇爬電桿害跳電

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局26日晚間11時1分接獲民眾報案，大雅路蘭潭DC大樓傳出民宅火警，現場一度傳出濃濃黑煙，甚至百歲人瑞因停電受困急需送醫，幸好警消人員緊急趕到，立即協助轉送聖馬爾定醫院，晚間23時33分狀況解除，共出動轄區蘭潭分隊，支援單位東區、南區、後湖、文化分隊17車52人。

▲▼ 大雅商圈跳電，百歲人瑞急送醫。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲蛇爬上電線桿導致嘉義市大雅路一帶跳電。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市大雅鬧區蘭潭DC大樓，26日晚間因野生蛇爬上電線桿導致走火，也使得該住宅區鄰近地區一度停電，因此大樓地下室發電機啟動，冒出濃濃黑煙，一度以為是火警;住戶中一名百歲氣切患者因停電導致維生用電子儀器無法使用需緊急送醫，所幸送醫時意識對聲音還有反應，但因慎重起見，南區91隨後急送聖馬醫院救治，目前確認無人員受困情形，現場交由警消人員進行起火原因確認。

▲▼ 大雅商圈跳電，百歲人瑞急送醫。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲蛇爬上電線桿導致嘉義市大雅路一帶跳電，大樓發電機冒出濃濃黑煙，警消急救出百歲人瑞住戶。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，台電人員查看電線桿後發現主因為一野生錦蛇爬上電線桿，導致電線走火、跳電讓該區域住宅一時斷電，後經技術人員到場狀況排除後已陸續恢復供電，虛驚一場。

▲▼ 大雅商圈跳電，百歲人瑞急送醫。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義市大雅路大樓跳電，百歲人瑞急送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
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關鍵字：嘉義,發電機,失火,人瑞,

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