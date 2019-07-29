人生第一次搭飛機！兩岸小天使回憶滿滿　鼓浪嶼、客家土樓印象最深

▲2019年兩岸快樂小天使交流活動已圓滿落幕！離別宴上小朋友齊聚一堂合影留念，表露許多不捨情感。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者徐恩樂／綜合報導



2019年兩岸快樂小天使交流活動已圓滿落幕，來自台北、花蓮的小朋友多數是第一次搭飛機出國，過程難掩興奮，腳程一路從福建福州市經過廈門再到龍岩市，每位小天使不僅帶來超水準的才藝表驗，同時造訪許多世界文化遺產—永定客家土樓及廈門鼓浪嶼等，八天七夜的豐富行程讓小朋友有機會拓展視野，留下收穫滿滿的暑假回憶！離別宴當天，兩岸小天使紛紛表示：「捨不得，好不容交到朋友。」一起合唱《放心去飛》、《月亮代表我的心》互相擁抱合影留念，接待家庭的爸媽也來現場送上祝福，場面離情依依充滿不捨。

離別是為了更好的相聚！連續八天七夜的活動，因為福建一帶歷史古蹟豐富多元，許多台灣小朋友認為，永定的客家土樓宛如古裝場景、鼓浪嶼豎立各種歐式與中式建築以及老街，同時匯聚豐富的小吃、伴手禮店讓他們感到十分新鮮，男孩們則對網龍VR體驗中心念念不忘，「戴上眼鏡可以打仗啊！超酷。」

▲離別宴上接待家庭的爸媽們驚喜現身，給小天使們帶來祝福與鼓勵。

▲把握最後一天相處時光，兩岸小天使們互相擁抱，拍合照留影。

萬大國小的張凱傑說，第一次離開爸媽那麼長時間，原本自己在班級裡扮演領頭羊的角色，透過這次實際參與兩岸文化交流營隊，必須重新學習融入陌生團體，做任何事互相討論與幫忙，慢慢調整之後受益良多，「要自主和自律，因為在家裡都是爸爸媽媽叫我起床。」過程中也無形強化時間的適應能力，認為福建小朋友個性多數樂觀開朗，值得學習。

另一位台灣的小天使劉廷睿，看似內斂害羞，惜別宴上他大方的發送貼紙給每位嘉賓，眼眶泛紅的他面對鏡頭坦言：「樂不思蜀！」八天七夜的假期飛快結束，準備回台灣的確有點捨不得，營隊規劃的內容令人非常有參與感，特別是VR科技活動與扎染手作課程，能夠衣服和手帕製作的不同技法，以及第一次到陌生人家的寄宿經驗，由於接待家庭的爸媽準備豐富的在地美食招待，讓他印象深刻直呼：「有點不好意思啦！」





古風國小的胡語恩與其他原住民小朋友，連續多日帶來布農族的傳統歌謠，尤其與卓溪國小一起合唱的「八部合音」宛如天籟美聲牽動著現場賓客的情緒，他回憶這趟交流體驗最特別的部分就是接待家庭，睡前與HOME爸、HOME媽學習用水墨來畫畫、寫書法，藉著一筆一畫揮灑文字，感到非常特別，有著水汪汪大眼的她說，未來的路很長，不確定最終的志向，但歌唱與射箭會是持續努力堅持的興趣。





▲▼兩岸小天使進行校際運動交流，共組隊伍一起踢足球、射箭。

東森基金會與福建廣播影視集團聯手舉辦的「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動，此次東森安排台北萬大、花蓮古風與卓溪國小代表的小朋友，前往福建進行文化交流。除了參訪世界文化遺產鼓浪嶼、永定客家土樓與廈門誠毅科學探索中心等，接續幾天活動也抵達龍岩市與蓮東小學的射箭隊、足球隊進行趣味競賽；另外，萬大國小攜手台江第三中心小學進行「兩岸機器人校際互動」兩方同時帶來新奇創新的機器人展演，擦撞出不一樣的科學知識，都讓小朋友們受益良多。





▲兩岸小天使透過觀摩交流，雙方帶來精彩的才藝表演，為彼此搭建互動的友誼橋樑。



台灣小天使由古風、卓溪與萬大國小師生全程陪伴！卓溪國小主任曾健義表示，原住民小朋友個性比較內斂害羞，剛開始參與小天使營隊會顯得格格不入，經過接待家庭規劃的民宿之夜之後，觀察到小朋友會主動結交朋友，慢慢勇於發言表達，讓他很感動；東森集團副總裁廖尚文則說，未來將持續安排快樂小天使們的活動，彼此互訪交流，注入兩岸文化、歡樂的純真友誼，計畫安排福建小天使停留在台灣八天七夜，創造更多機會能讓孩子們前往台中、台南認識台灣不同城鎮的風貌。

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