兩岸小天使「射箭＋踢球競賽」畫完美句點！惜別晚宴哭紅雙眼：捨不得

▲「陽光海峽快樂小天使活動」進入尾聲，兩岸小天使把握珍貴的時光，最後一天前往龍岩市蓮東小學進行觀摩，體驗射箭、踢球競賽，晚上移至福州市參加惜別晚宴。（圖／記者黃克翔攝，下同）





記者徐恩樂／福建報導

為期八天七夜的「陽光海峽快樂小天使活動」7月25日（四）進入尾聲，兩岸小天使把握珍貴的時光，最後一天前往龍岩市蓮東小學進行交流，孩子們十八般武藝樣樣精通，從合唱團、射箭到踢足球，雙方激盪出熱烈火花，過程中讓所有人開啟不同視野。其中，花蓮卓溪、古風與蓮東射箭隊的小選手們背著弓箭出場，咻一聲！正中黃心，快狠準的霸氣架式立刻圈粉，圍觀席不斷傳來歡呼聲：「加油，好厲害！」同時，當天舉辦惜別晚宴，歡樂中難掩離情依依，小天使紛紛找尋自己的好朋友大擁抱合照，希望時間留住這時刻，未來共續兩岸海峽情誼。

位於龍岩市的蓮東小學有3700多位學生，兩岸小天使抵達校門口就受到熱烈歡迎，穿越校方精心安排的星光大道。小天使們齊聚一堂，才藝表演輪番上陣，蓮東小學合唱團帶來《更好的未來》、《黑貓警長》配合俏皮肢體動作，戲劇張力十足；古風國小則出動排笛，吹奏加演唱《隱形的翅膀》，清朗的旋律令人驚艷！現場也邀請知名的指畫家—林奇英老師，高齡89歲的他現場揮灑作畫與寫書法，即興潑墨創作也撰寫三幅書法贈送給台灣團隊的師長。





▲高齡89歲的林奇英老師（左），特別獻上花草藝術指墨畫贈予來自台灣的師生團隊，並與台北萬大國小校長劉建男（右）合影。

▲古風國小演奏排笛。

▲蓮東小學合唱團獻唱《更好的未來》、《黑貓警長》兩首歌曲。

趣味遊戲則拉到戶外進行，首先登場的「射箭趣味」由來自花蓮卓溪、古風的小選手代表出征，他們握著反曲弓上場，氣勢震懾全場，一個個屏氣凝神的瞄準靶心，咻一聲！成績幾乎沒有在紅心外。射箭是布農族傳統技藝，花蓮射箭隊兩年前赴美參賽擊敗各國選手，拿下3面金牌。古風國小主任表示，孩子們天性內斂做事細心，藉由射箭訓練也能提升他們的耐力與專注性，「從傳統弓轉換到國際比賽的反曲弓，每個人耐受力不同、按照磅數訓練，過程辛苦並不會比一般球類輕鬆。」期許小朋友們未來有機會進軍奧運殿堂，為花蓮爭光。

▲花蓮古風、卓溪國小與蓮東小學射箭隊，互相切磋技法，一個個選手屏氣凝神的瞄準靶心。

古風國小林聖萱分享，參與射箭隊約半年時間，比賽中想要拿下好成績，關鍵是不要緊張，「我會和弓箭說話，我們相信它有祖靈保護，不小心撞到弓箭，還會講對不起！」笑起來靦腆的聖萱透露，平常會慢跑增強肌耐力，舉弓時前手撐穩、拉直延展，瞄準後自然能掌握得分。

▲蓮東小學與兩岸小天使一同進行「足球小小世界盃」友誼趣味賽。





▲兩岸小天使把握珍貴的時光，最後一天前往龍岩市蓮東小學進行交流，結束後移至福州市參與惜別晚宴。

除了射箭，蓮東小學與兩岸小天使一同進行「足球小小世界盃」友誼趣味賽，還沒正式開踢，現場就不斷傳來嘶吼喊聲與觀眾歡呼，然而臨時組隊的「兩岸小天使隊」原本擔憂被痛宰！萬萬沒料到來自福建足球隊前鋒的王家輝，展現大將風采，不僅帶領隊員團隊合作，抓到機會快速帶球射門，最後以4：2分數奪得滿堂喝彩。提到得分技巧，他指出基本功練紮實，每天反覆練習再練習，自然越踢越好。

▲東森集團副總裁廖尚文（右）與福建廣播影視集團總經理莊志松（左）互贈禮品致意。

▲接待家庭的媽媽們特地現身給小天使們驚喜。

兩項運動趣味賽結束後，兩岸小天使與蓮東小學師生相互道別，前往福州市參加惜別晚宴！活動會場不斷播放回顧這幾天的精彩照片，同時帶來熱舞、原住民傳統歌謠、清平調等精彩表演；寄宿家庭的接待媽媽特地驚喜現身，鼓勵孩子們多方嘗試好好學習，未來繼續朝著夢想與目標前進，有家長甚至分享，「因著和台灣小天使相處一晚，全家人都學會了《忠孝東路走九遍》這首經典歌曲」幽默的互動回憶讓現場笑聲連連。

▲結束八天七夜的營隊生活，兩岸小天使們眼神紛紛流露出捨不得的情緒。

▲談到這幾天的活動，兩岸小天使們彼此擁抱，眼神紛紛流露出捨不得的情緒。





談到這幾天的活動，兩岸小天使們眼神紛紛流露出捨不得的情緒，過程參訪客家土樓、網龍VR科技是他們非常難忘的回憶，忍不住紅了眼匡，希望時間可以多做停留；也有小朋友假裝痛苦的神色：「回台灣要被爸媽念，假日還要補習！」心裏偷偷許願能夠多玩幾天。

東森集團副總裁廖尚文表示，福建廣電今年規劃八天七夜活動，讓小朋友進一步走訪廈門、福州與龍岩，暸解當地的風俗民情，透過兩岸小天使互動交流，認識閩、台兩地文化的相似性，藉由營隊真正體驗友誼的可貴，感謝福建廣電全力相助，圓滿完成這次的營隊旅程，安排許多世界文化遺產景點，自己也受益良多，預計明年打破人數限制，持續推動更多交流平台，讓部落兒童、小朋友能夠與世界接觸，創造更多彼此觀摩學習的機會。

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