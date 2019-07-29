慟！幸運接到通知第一天上班就沒命　台北港貨櫃電梯突墜落維修工慘死

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區台北港一名維修電梯防護網的臨時工人，第一天上工在電梯井作業時，原本斷電固定在上面的電梯，突然掉下來，工人被壓住發出慘叫，救護人員趕到現場，將他送醫，最後傷重仍宣告不治，家屬質疑電梯出問題，貨櫃公司必須負起責任，但總經理卻說「電梯怎麼會掉下來，我不知道是誰講的？」

▲黃姓臨時工人第一天上工，到台北港的貨櫃橋式機內維修電梯防護網，卻被掉下來的電梯壓死 。（圖／記者陳以昇攝）

黃姓男子（45歲）平時以打零工維生，28日上午，幸運地爭取到工作機會，第一天上工與同事2人到新北市台北港，要在貨櫃橋式機裡維修電梯防護網；2人依照作業SOP將電梯手動控制往上，移出電梯井的工作空間，並將「過速安全開關」打開，防止電梯滑動。

▼事發的台北港貨櫃橋式機。（圖／記者陳以昇攝）

下午5時許，台北港下大雨，2名工人被迫停止作業，在準備離開電梯井時，原本聞風不動的電梯，突然掉下來，黃姓工人閃避不及，整個身體被重達數百公斤的電梯壓住，同事見狀趕緊報警請求協助。

警消獲報到場，將受傷的黃姓工人緊急送往淡水馬偕醫院急救，最後仍傷重不治身亡。事後，家屬質疑一定是電梯出問題，電梯才會掉下來壓死人，要求貨櫃公司負起相關責任。

台北港貨櫃碼頭公司總經理林烱炘表示，「對於發生公安事故感到遺憾，將配合檢警及勞檢調查。我們的電梯沒有問題，電梯怎麼會掉下來，我不知道是誰講的？」

▼黃姓臨時工人第一天上工，到台北港的貨櫃橋式機內維修電梯防護網，卻被掉下來的電梯壓死 。（圖／家屬提供）

▲▼台北港貨櫃碼頭公司總經理林烱炘表示「我們的電梯沒有問題」 。（圖／記者陳以昇攝）