婦仆街骨折要求國賠　公所打槍！花10萬鑑定「賭一口氣」告到底

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市民生里活動中心在2017年底落成啟用；1名謝姓婦人（64歲）走路經過門口時，不慎被階梯絆倒，導致她第12節胸椎壓迫性骨折，神經因而受到壓迫，手指無法正常使喚；謝婦認為是市公所設計不良，地面高低落差大且不明顯，遂向頭份市公所申請國賠，但被公所打回票，謝婦一氣之下自己花錢鑑定，並提國賠訴訟。

▲謝婦因為地面高低有落差且不明顯，導致整個人仆街在地，因而骨折送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

家住頭份的謝婦，因為在2018年10月時，參加民生里社區發展協會所舉辦的「照顧關懷協會」揭牌儀式活動，當時正走在大門旁的走廊上，卻因為走廊有約5至6公分的小階梯，且色系相近，無法辨別；結果不慎遭階梯絆倒，趴在地上痛到久久無法起身，經送醫檢查後發現手腳多處挫傷、第12節胸椎壓迫性骨折，導致神經受到壓迫，使得手指無法正常活動。

▲▼階梯約有5至6公分的落差，導致謝婦跌倒後四肢多處挫傷，第12節胸椎壓迫性骨折。（圖／記者黃孟珍翻攝）

謝婦丈夫李立章更表示，社區的活動中心本來就是屬於市公所管理的，是公家單位，但卻因為設計出現疏失，導致民眾在公共設施上跌倒受傷，而且在是事情發生後，才趕緊做補救的措施，可見公所也是覺得不妥；李立章也在2018年10月15日以書面向市公所聲請國賠50萬元，但12月25日收到了市公所拒絕國賠理由書。

市公所主任秘書王森龍也說，此公共工程沒有問題和瑕疵，尊重建築師規劃設計；市公所目前堅持不理賠，理由是認為當時的視線並無不良，更何況還有其他人來來往往也沒有發生甚麼問題，所以並無賠償的義務。

▲頭份市公所也發文告知謝婦，設計並無瑕疵和問題，所以將謝婦所提的國賠請求打回票。（圖／記者黃孟珍翻攝）

李也生氣表示，公所的態度就是死不認錯，自己也找了律師協助，得知需要花約10餘萬元請專家來鑑定，還是願意花這筆錢，於是在2019年3月15日依《國家賠償法》，正式對市公所訴訟請求國賠，為的就是賭一口氣。王森龍強調，一切尊重司法最終判決結果。

▲市公所在事情發生後，立即把階梯漆上黃色警告標記，和貼上不銹鋼條。（圖／記者黃孟珍翻攝）