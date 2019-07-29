台南塔吊工人摔傷　勞資互控對方「有問題」！公司未投保將挨罰

▲蕭姓男子因工作摔落受傷，引起勞資糾紛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安定區一家塔吊工程公司蕭姓員工，7月24日在廠內作業時不慎自吊掛作業中的塔吊摔下，摔傷後才得知公司未幫他投保，他指控李姓負責人不但違法，且在他受傷後更是不聞不問，李姓負責人坦承未依法幫員工投保，但反控蕭男所言不實，且個人工作表現差、情緒不穩，還欲持工具打同事等。

蕭男指出，7月10日看了小兵立大功的徵人廣告前往應徵，應徵當天該公司請他提供身分證影印本，表示要辦理投保之用，待遇1日1500元，工作內容是塔吊安裝作業及鐵工，隔天開始上班；蕭男說，原說1日1500元，隔天上班薪水竟變成1日1400元，讓他很傻眼。

蕭男表示，7月24日下午，廠內進行塔吊的吊掛作業，他負責的工作已完成，因此主動去幫同事的忙，在掛勾時不慎自1樓接近2樓的高度摔下，同事將他攙扶至陰涼處休息，李姓負責人表示要載他去醫院，蕭男因當下不覺得痛，所以婉拒送醫，結果25日凌晨開始痛了起來。

蕭男說他傷到左腳膝蓋及背部左側，目前無法下床行走，受傷後李姓負責人對他不聞不問，都不接電話，最後疑似封鎖他的電話。蕭男指出，受傷後詢問李姓負責人，才知道公司竟未幫員工投保，害他無法請領職災補助，他希望李姓負責人能負擔他的醫藥費及無法工作期間的生活費。

▲李姓負責人指控蕭男工作態度不佳，上班當天就要向公司借支，已主動提報勞工局，並申請勞資調解，依法定程序解決。

李姓負責人則說，薪資部分在應徵當天就明確告知蕭男，日薪1400元至1500元，視工作表現而定，沒有幫員工投保是公司的錯，但蕭男工作表現差，上班第2天就遲到，蕭男工作期間是7月11日至7月24日，實際上班日僅有7天，而且幾乎天天遲到。蕭男上班當天就要向公司借支，公司也預支他5日的薪資。李姓負責人直言，蕭男不僅工作態度不好，情緒也不穩定，甚至持工具想打同事，他請到這種人，真的很頭痛。

李姓負責人說，蕭男受傷那天，同事都不讓他上去塔吊，是他硬要上去，結果自己不注意摔下來，摔下後還想打同事，在場同事都可作證；而且他是從約150公分高的地方摔下，根本不是他講的1樓接近2樓高。當場要送他去醫院，是蕭男說不用，蕭男所言不實，李姓負責人強調，他已主動向勞工局說明，該受罰的他會接受，同時會主動申請勞資調解，若調解不成，將循法律途徑解決。

勞動部勞工保險局台南第二辦事處主任林管洛表示，依照勞保條例第72條第1項規定，如果雇主沒有幫勞工從受僱之日起投保，則勞保局將會計算員工受僱日到實際投保日，或到勞工離職日止應負擔之保險費金額，處以4倍的罰鍰。另依就保法第38條規定，則是按同樣的計算方式處以10倍的罰鍰。因此，只要員工薪資越高、受僱期間越長或影響的勞工人數越多，雇主所受到的罰鍰就有可能更高。