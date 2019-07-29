女模喝醉遭性侵…Line「1個字」痛罵　他回「對不起」被判3年半

▲江姓男子趁女模酒醉趁機性侵，完事後還幫她穿回衣服假裝沒發生任何事。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者黃苑瑜／台北報導

台北一名江姓男子性侵酒醉女模小美（化名）遭控乘機性交罪，卻辯稱是合意性交；不過女模因傳LINE一字國罵給江，而他則回「對不起」還解釋好多句。台北地院審理認定江男性侵，判處他3年6個月有期徒刑。可上訴。

判決指出，江男於2016年7月9日和陳女、江女及小美飲酒狂歡，到了隔日，4人回到小美位於台北市信義區的住處繼續乾杯，喝到最後只剩江男是清醒的，他竟趁其他人都不勝酒力陷入昏睡時，抱小美上樓脫衣性侵，完事後還幫她穿回衣服，佯裝若無其事的樣子，再將另2名女子叫醒一同離開住處。

法院審理，江男辯稱是合意性交，「我們就有親吻、擁抱等親密動作，我還有撫摸她胸部，當下她抱著我，大約半小時後，我問她是否要上樓，她點頭並舉手讓我抱到樓中樓的上層，之後在床上繼續做愛撫的動作，她有摸我的性器官，還有幫我口交。」他還提到，性交完想用手機拍照但對方不肯。

法院調查，小美酒醒後傳LINE給江男一個「幹」字，而江男想和她通話卻被拒絕，只好回傳「對不起」、「我很後悔」、「妳把我當朋友我還這樣」，小美則繼續回覆「你拍照是怎樣」、「你有射在裡面嗎」等語。

法官認為，江男被小美罵卻沒有反駁，反而一再道歉，甚至說「如果見一次就讓妳們打一次」、「我絕不會說出今天的事因為我很後悔」、「我也沒臉再見妳們了」等語。由此可見，若2人是合意性交，江男就不必道歉，法官因此認定他趁小美酒醉乘機性交，判處3年6月徒刑。可上訴。

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