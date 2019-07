穿「小丑裝」出席派對惹眾怒　郵輪爆衝突6人掛彩…警上船逮人

▲有人穿小丑裝出席派對惹眾怒。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

英國鐵行輪船公司(P&O Cruises)旗下「不列顛」號(Britannia)日前發生乘客鬥毆案,原因竟是有人「打扮成小丑」出席派對引發眾怒,多人扭打成一團,現場血跡斑斑,最後有6人受傷。最後郵輪在停靠英國南安普頓(Southampton)港口時,警方上船以涉嫌襲擊罪名,逮捕兩名涉案人。

根據《太陽報》指出,當時這艘郵輪準備從挪威航向英國,而人正在船上的《早安英國》(Good Morning)記者蓋斯福德(Richard Gaisford)表示,就在26日凌晨2點左右,突然所有的遊客都被請到餐廳,原因是有人不滿號稱「沒有奇裝異服」的派對上,竟有人穿著小丑服出現,結果卻不知為何開始打了起來,有人丟盤子、椅子,甚至是酒瓶,現場血跡斑斑,共有6人掛彩。

Britannia left Bergen at 1430 on Thursday, the violence occurred 12 hours later after a black-tie evening. It followed an afternoon of ‘patriotic’ partying on deck, with large amounts of alcohol being consumed by many guests. pic.twitter.com/zQcEXGDJeg