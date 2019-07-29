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穿「小丑裝」出席派對惹眾怒　郵輪爆衝突6人掛彩…警上船逮人

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▲▼小丑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有人穿小丑裝出席派對惹眾怒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

英國鐵行輪船公司（P&O Cruises）旗下「不列顛」號（Britannia）日前發生乘客鬥毆案，原因竟是有人「打扮成小丑」出席派對引發眾怒，多人扭打成一團，現場血跡斑斑，最後有6人受傷。最後郵輪在停靠英國南安普頓（Southampton）港口時，警方上船以涉嫌襲擊罪名，逮捕兩名涉案人。

根據《太陽報》指出，當時這艘郵輪準備從挪威航向英國，而人正在船上的《早安英國》（Good Morning）記者蓋斯福德（Richard Gaisford）表示，就在26日凌晨2點左右，突然所有的遊客都被請到餐廳，原因是有人不滿號稱「沒有奇裝異服」的派對上，竟有人穿著小丑服出現，結果卻不知為何開始打了起來，有人丟盤子、椅子，甚至是酒瓶，現場血跡斑斑，共有6人掛彩。

根據目擊者指出，當天下午數百名遊客揮舞著國旗，在甲板上參加「愛國者派對」，大家大肆喝酒慶祝，結果卻有人穿著小丑裝出場，引發眾人不滿，「很多人隨手拿起身旁的盤子、椅子就開始狂丟，好多人流血。」郵輪靠岸後，警方立刻上船逮捕了一名41歲的女子和43歲的男子，目前正在詳細調查鬥毆原因。

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