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地球2075年不適合人類生存？　兩岸媒體人在明安圖觀測基地找答案

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▲ 「2019兩岸網路媒體人『感受塞北風情探索星空奧秘』」活動前進明安圖觀測基地。（圖／記者黃凱翊攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

在距離內蒙古明安圖鎮大約30公里的地方，有一片面積10平方公里的草原盆地，107台射電望遠鏡成螺旋狀排列，通過干涉成像方式，組成一架太陽射電頻譜成像的望遠鏡，猶如向日葵，每天追逐著太陽東昇西落的方向。這裡就是中國科學院國家天文台明安圖觀測基地所在地。

據了解，明安圖觀測基地作為當地中小學生的科普教育基地，每年吸引上千名天文愛好者前來參觀，這次也成為星空大會的主要研學基地。「2019兩岸網路媒體人『感受塞北風情探索星空奧秘』」活動於23日下午走進明安圖觀測基地，了解天文學家的「逐日」之旅。

在觀測基地內安裝的射電頻譜日像儀，由107面白色的拋物面天線組成。這些天線中心對準太陽，接收太陽輻射，再經儀器分析解讀，呈現出直觀影像。中國科學院國家天文台研究員譚寶林說明，這是國際上第一台寬帶射電頻譜日像儀，主要研究太陽爆發過程。

▲ 明安圖觀測基地。（圖／記者黃凱翊攝）

今年2月，中國科幻電影《流浪地球》上映，故事背景設定在2075年，太陽在那時將面臨極速老化，猛烈的氦閃將使得地球不再適合人類生存，因此，人類不得不開啟「流浪地球」計劃，試圖帶著地球一起逃離太陽系，尋找人類新的家園。譚寶林透露，按照目前國際太陽物理學界對太陽的研究，到2075年這種狀況不會發生，「因為，我們根據目前觀測太陽的總光度和總質量，可以計算太陽每天燃燒掉多少燃料，還剩多少燃料，還能繼續燃燒多長時間。結果表明，太陽還可以繼續發光發熱50億年。所以，我們都說『太陽正美，地球無需流浪』。」

對於兩岸在太陽研究領域的交流，譚寶林提到，「早在1980年代，大陸就曾幫助台灣建設過射電望遠鏡，之後的30多年裡，兩岸在相關領域也一直保持著密切聯繫。」

▲ 譚寶林提到明安圖觀測基地的背景。（圖／記者黃凱翊攝）

據悉，目前明安圖觀測基地與台灣中央大學太空研究所歷時3年合作的太陽射電研究項目將在今年收尾，8月將在烏魯木齊舉行項目合作總結會。在此次合作中，台灣團隊主要負責對有關觀測數據進行分析等，大陸團隊則負責完成理論分析、參數測定等內容。計劃本項目結束之後，雙方將繼續尋求通過多種途徑加強合作，努力推動海峽兩岸太陽物理領域的發展。

▲▼明安圖觀測基地。下同（圖／記者黃凱翊攝）

▲明安圖觀測基地。（圖／記者黃凱翊攝）

實際上，在參訪明安圖觀測基地之前，兩岸媒體人先於23日上午前往了位於內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗草原上的「元上都遺址」，開啟一場關於國家天文台的「尋根之旅」。元上都皇城北城牆承應闕上的「上都司天台」，曾極大地推動了中國天文學的發展，並被確認為國家天文台的誕生地。

《ETtoday新聞雲》執行副總編輯譚志東在參觀後表示，元上都展現的一種包容精神。如果有一種比較進步和開明的心態，這個國家就能更強大，元朝相當重視科學，「我覺得中國改革開放以來，特別是近二十年，科研領域的經費不斷增加，科技、軍事取得飛躍式進展，包括民生領域，這也惠及了我們，讓全體中國人一起受益。 」

▼在明安圖觀測站隨時抬頭就能見到流星滑落。（圖／旅人卡斯授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲明安圖天文觀測站。（圖／旅人卡斯授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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關鍵字：明安圖觀測基地,內蒙古,譚寶林,元上都遺址

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