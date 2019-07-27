看小狗看到床上去告性侵　女一句「拉鍊在這」法官判他無罪

▲一名魏姓男子邀朋友到家中看小狗，趁獨處時對她強制性交。（示意圖／CFP）

記者黃苑瑜／苗栗報導

苗栗一名魏姓男子邀約友人小芸（化名）到家中看小狗，竟趁獨處時對她強制性交。苗栗地檢署將魏男起訴，但經苗栗地院審理認為，小芸在案發後還傳訊息給魏男前往酒吧接送她，與一般遭受侵犯的被害人態度不大相同，和審理時所稱對魏男心生恐懼有所出入，難以證明魏男有強制性交，因此判他無罪。

判決指出，魏男在2018年6月14日載小芸回住處性侵。然而魏男指出，當時原本要載小芸回家但遭拒絕，對方反而願意跟他回家看小狗，後來2人就在床上嬉鬧曖昧，過程中對方都沒有抗拒，而幫她脫吊帶褲時，拉鍊位置都是小芸告知的。

對此小芸指出，到了魏男家中，對方只穿著內褲突然將她撲倒在床上並躺在旁邊，不停親吻胸部、脖子和嘴，即使她一直抗拒也沒用，且雙手都被魏男抓住動不了，遭對方強制性侵。

不過法官發現，小芸當時其實有求援的機會卻未對外求救，且2人的對話訊息談到「我真的覺得剛剛我們做那檔事我真的很對不起阿O（小芸男友）、他一定也要一個交代」等文字。由此可見，小芸僅擔心如何給男友交代，對魏男並沒有任何責難。

更離譜的是，小芸之後前往酒吧還傳訊息給魏男要求接送她，與遭受性侵的被害人反應差異過大，難認她被強制性交。苗栗地院法官因此判魏男無罪。

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