太瞎！郵局賣保單有26項缺失　金管會開出史上最高罰單

▲金管會今天開罰中華郵政80萬元，主要是在賣保單有洗錢防制、招攬及核保等有嚴重缺失。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（25）日公布最新裁罰案，中華郵政板橋埔墘郵局、台北雙連郵局、彰化光復路郵局、高雄青年郵局辦理簡易壽險業務及壽險處辦理一般業務，違反金融消費者保護法、洗錢防制法及保險法相關規定，依法開罰80萬元以及25項糾正。

金管會先前檢查中華郵政4個支局，加上壽險處，總共有5份檢查報告，一共列出多達26項缺失，其中有一項是該公司辦理洗錢作業，沒有依照客戶的重要性及風險程度訂定定期審查的標準及作業流程規範。

保險局官員表示，對於高風險客戶沒有每年重新檢視，並確保客戶的資料更新，因此違反洗錢防制法第7條、第8條、第9條及第10條規定，因此處以50萬罰鍰。

至於另一項缺失則是該公司查核單位未能有效查核契約異動、新招攬案件情形；對於同一業務員同日受理同一要保人辦理減額繳清再投保新契約案件，有未查核並了解原因者，以及招攬及核保作業有未確實評估保戶的保險需求及商品適合度者，這部分則開罰30萬元。

保險局官員表示，過去簡易壽險法的罰鍰較低，這次郵局被罰80萬元，應是歷年以來郵局收過最高額的罰單。