台商境外資金匯回草案出爐　金管會公布可投資4大項商品

▲金管會明天將對外公布「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」草案，預計8月15日正式上路。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（25）日公布「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」草案，個人或營利事業自境外匯回稅後資金的25%，可從事金融投資的資金管理運用，將可投資上市櫃股票、國際債券等商品，不過若要投保國內保障型及高齡化保險商品，不得匯回稅後資金的3%，預計8月15日正式生效。

為因應個人匯回境外資金及營利事業匯回境外轉投資收益從事投資，金管會明天將預告「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」草案，對於個人或營利事業自境外匯回存入外匯存款專戶的資金，可提取並存入信託專戶及證券全權委託專戶從事金融投資。

至於金融投資的範圍，包括債券（政府債券、公募公司債、金融債、國際債券）、股票（上市櫃、興櫃公司股票）、基金（投信基金、期貨ETF、指數投資證券ETN等國內有價證券），以及國內保障型及高齡化保險商品。

這次草案有3大重點、6項規範，首先是「金融投資的額度」，以匯回存入外匯存款專戶資金依規定扣除稅款後的金額，按25%計算額度為限；其中運用於國內保險商品額度，不得超過前開扣除稅款後金額的3%；投資方式應採信託或證券全權委託投資方式，其中信託方式應為單獨管理運用的金錢信託，且以自益信託為限；個人投資國內保險商品應採信託方式，並應以該個人擔任保險契約之要保人。

再者是「國內有價證券及國內保險商品的限制」，明定資金運用於國內有價證券的分散比率規定，包括持股不得超過被投資公司股份的10%、投資單一公司的股票及債券不得超過20%。

此外，不得從事信用交易，不得出借或借入有價證券，不得投資槓桿或反向的ETF或ETN，同時也明定不得作為質借或擔保標的，且國內保險商品不得辦理保險單借款。

最後是「屆滿年限分年取回」，金融投資的資金，應自存入外匯存款專戶之日起算，屆滿5年、6年分別得取回三分之一，屆滿7年得全部取回；若資金未從事實質投資及金融投資者，應於外匯存款專戶存放達前開年限後，始得分年取回。