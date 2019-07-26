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赴日旅遊注意！百合颱風直撲關西　預計27日登陸

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▲▼第6號颱風「百合」往日本方向前進。（圖／氣象局）

▲第6號颱風「百合」往日本關西方向前進。（圖／氣象局）

記者黃凱翊／綜合報導

中央氣象局稍早宣布今年第6號輕度颱風生成，預測未來朝日本方向移動，對台灣無直接影響。氣象局預報員表示，颱風將在27日清晨從日本關西一帶登陸。

氣象局26日上午8點發佈訊息，將原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，確定生成為今年第6號颱風百合（國際命名：Nari），目前颱風中心位置在北緯29度50分、東經137度05分位置，以時速20公里朝北前進。中心最大瞬間風速20米。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員陳建安表示，百合目前路徑稍微偏移靠近關西一帶，預計明天(27)清晨登陸關西一帶。陳建安透露，百合登陸後路徑將會從原本的北北西轉為偏東北，屆時會從日本東邊出海，預計要到28日才能脫離百合颱風影響。陳建安也提醒最近要前往關西的民眾要多加注意。

至於台灣今天的天氣，根據氣象局預報，今天太平洋高壓稍減弱，水氣增加，各地大多為多雲的天氣，午後各地仍要留意局部雷陣雨，山區及近山區的平地有局部大雨或豪雨發生的機率，出門留意天氣的變化，請攜帶雨具備用，入夜後中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也偶有零星陣雨；溫度方面，各地高溫普遍在33至35度之間，中午前後紫外線指數偏高，出門在外請做好防曬並且多補充水份，以防中暑。

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關鍵字：颱風,百合颱風,氣象資訊

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